عبيد مبارك يتألق في جائزة النرويج للفورمولا 4

المصدر: تونسبيرغ - البيان

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سجل بطلنا الصاعد في رياضة الزوارق السريعة عبيد بن مبارك قائد زورق مبارك مارين 7 تألقاً لافتاً في ظهوره العالمي الأول بعد مشاركته الناجحة في جائزة النرويج للزوارق السريعة -فورمولا4 ضمن فعاليات مهرجان تونسبيرغ البحري 2024 الذي أقيم على هامش جائزة النرويج - فورمولا2.

وحقق عبيد بن مبارك الفوز بالمركز الثاني في أولى مراحل جائزة النرويج للزوارق السريعة -فورمولا 4 خلال منافسات ماتش ريس التي جمعته مع نجوم المستقبل الأبطال المشاركين الذين يمثلون النرويج والسويد إضافة إلى سفراء رياضة الإمارات، ليصعد إلى منصة التتويج معانقاً مركز الوصيف بجدارة.

ووقف الحظ عائقاً أمام طموحاته في مراحل جائزة النرويج - فورمولا4 والتي شملت أربعة سباقات لأسباب فنية لينهي المشاركة في المركز الرابع للترتيب العام جامعاً 746 نقطة خلف المتصدر والوصيف النرويجيين ويليام مارتنسون (الأول) 1200 نقطة وسندري سوندسدال (الثاني) 1125 نقطة والسويدي هيلمير ويبيرغ (الثالث) 863 نقطة

وأضاف بطلنا عبيد بن مبارك إنجازاً جديداً لمسيرته ومشواره الرياضي حيث بدأ مشاركاته في سباقات بطولة الإمارات للزوارق السريعة - فورمولا 4 - شهر ديسمبر الماضي في أبوظبي والتي شهدت فوزه بالمركز الثاني ثم سباق الشارقة الذي توج بلقبه في شهر فبراير الماضي.

هدف

وأبدى بطلنا عبيد بن مبارك قائد زورق مبارك مارين 7 سعادته الغامرة بالنتائج التي تحققت في أول ظهور خارجي له في منافسات الزوارق السريعة - فورمولا 4 - رغم الظروف التي واجهها الفريق خلال المراحل الأربع للسباق الرئيس ومن بينها تعرض مروحة الزورق لعطب أدى إلى تراجع ترتيبه لينهي المشاركة في المركز الرابع رغم محاولاته للتقدم للتعويض حيث حل رابعاً في السباق الأول وخامساً في الثاني وثالثاً في السباقين الثالث والرابع.

وقال بطلنا الصاعد عبيد إن وجهته المقبلة ستكون نحو المشاركة في بطولة كأس العالم للزوارق السريعة - فورمولا 4 - التي ينظمها الاتحاد الإيطالي للسباقات البحرية خلال الفترة من 13-15 سبتمبر المقبل في مدينة فيفروني بمشاركة نخبة الأبطال من مختلف قارات العالم والذين يشكلون نجوم المستقبل.

وحرص عبيد بن مبارك على الإشادة بالتعاون والدعم المتصل من الفرق الإماراتية التي شاركت في مهرجان النرويج البحري وشكلت يداً واحدة حيث تكلل النجاح بتواجد أبطالنا على منصات التتويج ومنهم بطلتنا علياء عبدالسلام على متن زورقها رقم 34 وممثل فريق الشارقة المتسابق النرويجي اندريه سولفانغ قائد زورق الشارقة 69.

ووجه عبيد بن مبارك التهاني إلى البطلين راشد القمزي ومنصور المنصوري قائدي زورقي أبوظبي 1 و36 واللذين حققا المركزين الأول والثاني في منافسات جائزة النرويج الكبرى للزوارق السريعة - فورمولا2 - موجهاً الشكر لبعثة نادي أبوظبي للرياضات البحرية على الدعم والمساندة والتعاون الكبير متمنياً التوفيق للفريق في الجولات المقبلة ومواصلة إنجازاته العالمية.

وعبر عبيد بن مبارك عن تقديره الكبير للداعم الأول للفريق مجموعة مبارك البحرية ورئيسها التنفيذي جمعة بن مبارك على الدعم والتشجيع المستمر وكذلك شقيقه المتسابق السابق بدر بن مبارك وابنه محمد على توفير الدعم المعنوي خلال المشاركة وكذلك فريق العمل في تجهيز الزورق بقيادة مدربه النرويجي فرودي سوندسدال.

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