«العين للشطرنج» بطلاً لمونديال الفرق في كازاخستان

المصدر: كازاخستان - البيان

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فاز نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ببطولة العالم للفرق للشطرنج السريع، وأهدى العرب بهذا الإنجاز التاريخي أولى ذهبيات البطولات الفرقية التي ينظمها الاتحاد الدولي للشطرنج والمدرجة في أجندته الرسمية، ليفوز الزعيم العالمي بكأس البطولة والميداليات الذهبية وجائزة مالية قدرها مائة ألف يورو.

وأكد هشام الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ورئيس الوفد، جدارة اللقب العالمي الذي تحقق بالدعم اللامحدود لقيادتنا الرشيدة وبجهود اللاعبين والجهود الكبيرة لكابتن الفريق سامي خضر سفاريني وفرق العمل الفنية والتنفيذية بالنادي، والتي كانت تعمل في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي الذي كان يوجه ويتابع أدق التفاصيل لترسيخ رؤية النادي كمؤسسة رياضية مجتمعية عالمية، إلى جانب دعم مجلس أبوظبي الرياضي ودعم شركة نيشن وايد ميدل إيست العقارية الراعي الرسمي للفريق.

وأضاف: يسعدنا أن تحقيق هذا الإنجاز تزامن مع العام الذي يحتفل فيه النادي باليوبيل الفضي على إشهاره عام 1999 وكذلك احتفالية الاتحاد الدولي للشطرنج بمرور مائة عام منذ تأسيسه 1924.

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