«الإقامة وشؤون الأجانب» بدبي تطلق فعاليتها الرياضية الثانية

المصدر: دبي ــ البيان

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أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ممثلة بقسم الشؤون الرياضية، فعاليتها الرياضية الثانية تحت عنوان «الرياضة في إقامة دبي»، وتستمر على مدى أربعة أيام، متضمنة مجموعة من المسابقات والأنشطة الرياضية، وذلك ضمن جهود توفير بيئة عمل صحية وسعيدة ومنتجة للموظفين.

واستهلت الفعالية أنشطتها بكلمة ألقاها سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أكد من خلالها أهمية مثل هذه الفعاليات بتعزيز الوعي بممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتأمين بيئة عمل صحية تشجع على النشاط والحيوية، وتحفز جميع الموظفين على المشاركة من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة.

كما أوضح اللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في إقامة دبي، أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهودنا المستمرة نحو تعزيز نمط الحياة الصحي للموظفين، مشيراً إلى أن تفاعلهم مع الأنشطة والمسابقات الرياضية يعكس روح التعاون والعمل الجماعي التي تتبناها الإدارة العامة.

ومن جانبه أشار النقيب راشد محمد المري، رئيس قسم الشؤون الرياضية في الإدارة العامة إلى مساعي إقامة دبي لتقديم الأفضل لموظفيها من خلال تنظيم فعاليات رياضية مميزة، تلبي احتياجاتهم البدنية والنفسية، وذلك من خلال تنوع الأنشطة التي تناسب الجميع وتتيح لهم فرصة الاستفادة من الفوائد الصحية والنفسية للنشاط البدني الرياضي.

وشهد اليوم الأول من الفعالية تمارين شد الحبل بمشاركة عدة فرق، كما شهد تنظيم جلسة حوارية بعنوان «الحياة الصحية: تكامل الصحة والتغذية والرياضة»، شارك فيها المهندس عبدالله بدر العوضي، مدرب كمال أجسام، والدكتور خالد أحمد الشريف العوضي، مدرب ولاعب كمال أجسام واستهدفت الموظفين والموظفات من مختلف القطاعات.

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