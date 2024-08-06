«الشطرنج» يعتمد المشاركة في أولمبياد المجر

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد الجهاز الفني لاتحاد الإمارات للشطرنج المشاركة في أولمبياد الشطرنج رقم 45، والذي سيقام بالعاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 10 إلى 23 سبتمبر المقبل، كما تم اعتماد الوفد المشارك والذي يضم سعود المرزوقي إدارياً وعائشة الحوسني إدارية، ويضم منتخب الرجال سالم عبدالرحمن وعمر نعمان وعمار السدراني وإبراهيم سلطان وأحمد فريد ومعهم المدرب الأرميني فلاديمير أكوبيان، فيما يضم منتخب السيدات، وافية درويش المعمري وروضة السركال ومريم عيسى وعهود عيسي وزينب درويش المعمري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجهاز الفني للاتحاد برئاسة سلطان علي الطاهر، وحضره سعود المرزوقي رئيس لجنة المنتخبات، وعبدالله مراد المازمي رئيس لجنة نشر اللعبة في المدارس، وعائشة الزرعوني رئيس لجنة الأحداث والفعاليات، وإيمان العارف عضو الجهاز الفني.

وأكد سلطان علي الطاهر أن الاجتماع تطرق لعدد من المشاركات الخارجية منها بطولة العرب للناشئين في تونس،

ونوه رئيس الجهاز الفني إلى أن هناك برامج إعداد للمنتخب من أجل المشاركات الخارجية.

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