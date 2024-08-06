فريق أبوظبي يقتنص لقب ووصافة الجولة الثانية لتحدي الزوارق في النرويج

المصدر: تونسبرج - البيان

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حقق فريق أبوظبي للزوارق السريعة انتصاراً تاريخياً في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي أقيمت في مدينة تونسبرج في النرويج، بحصد لقب الجولة عن طريق زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي، وتحقيق المركز الثاني والوصافة عن طريق زورق أبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري كي يستعيد الفريق مجدداً نغمة الفوز والانتصار القوية في منافسات الزوارق السريعة وسط مشاركة قوية لـ18 زورقاً، في حين حلت في المركز الثالث المتسابقة السويدية ماتيلدا وايبيرج.

وتفوق نجوم الإمارات في المنافسة منذ بداية مراحل الجولة بتحقيق راشد القمزي للقب الماتش ريس في اليوم الأول، ثم التفوق بإحراز المركزين الأول والثاني في تصفيات أفضل زمن واستمرار سيطرة الفريق بالفوز بلقب الجولة والوصافة في اليوم الختامي مساء الأحد.

وقفز زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي إلى صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 25 نقطة متفوقاً على صاحب المركز الثاني حالياً الليتواني إدرجاس ريابكو الذي يمتلك 24 نقطة، في حين تراجع المتصدر قبل هذه الجولة البريطاني ماثيو بالفريمان إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

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