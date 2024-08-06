بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق فعاليات النسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين اليوم في مبادلة أرينا بأبوظبي، والتي تقام في الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجاري، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتشهد البطولة معدلات مشاركة هي الأكبر على الإطلاق منذ انطلاقتها، مع أكثر من 800 لاعب ولاعبة من 47 دولة، وتمنح على مدار أيامها الخمسة اللاعبين فرصة التنافس ضمن ثلاث فئات عمرية؛ الناشئين C بين 12-13 عاماً، والناشئين B بين 14 - 15 عاماً، والناشئين A بين 16 - 17 عاماً.

ويضم منتخبنا الوطني 51 لاعباً ولاعبة، يتطلعون إلى مواصلة التطور وتحقيق إنجاز جديد، مستندين إلى النتائج التي تم تحقيقها في النسخ الماضية، حيث تمكن منتخبنا من احتلال المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة في مشاركته الثانية فقط محققاً 12 ميدالية ملونة بزيادة 3 أضعاف عن مشاركته السابقة.

وقال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمه ورعايته الكريمة للبطولة، التي تشكل إلهاماً لجميع القائمين على البطولة لمضاعفة الجهود وضمان إخراجها بأبهى حلة، وحافزاً لللاعبين واللاعبات لتقديم كل ما لديهم في سبيل الفوز واعتلاء منصة التتويج ورفع علم الدولة عالياً في هذا المحفل الرياضي العالمي».

ويضيف المرزوقي: «تم استكمال كافة الاستعدادات لاستضافة البطولة في العاصمة أبوظبي، كما اكتمل وصول جميع الوفود المشاركة في البطولة، ونتطلع لاستقبال نخبة لاعبي الفنون القتالية المختلطة الصاعدين من جميع أنحاء العالم والترحيب بهم ومنحهم تجربة متكاملة ضمن بيئة رياضية متميزة تضمن أعلى مستويات الأداء».

ويتابع: «تشكل هذه البطولة فرصة قيّمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين مختلف الدول المشاركة، وتعكس استضافتها في أبوظبي، رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رياضية عالمية تساهم في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم».

ومن جانبه، قال جاسم الحوسني لاعب المنتخب الوطني في «فئة الناشئين أ»: «ننتظر انطلاق هذه البطولة بفارغ الصبر لإظهار قوتنا وعزيمتنا أمام نخبة أبطال اللعبة من مختلف أنحاء العالم، حيث تدربنا طوال الأشهر الماضية، وركزنا على تطوير مهاراتنا وتنويع أساليبنا والمشاركة في بطولات عديدة بهدف لاحتكاك واختبار قدراتنا وكسب المزيد من الخبرة والمهارات كي نضمن تقديم أداء مشرف.

وأتطلع إلى الفوز بالميدالية الذهبية وإهدائها إلى وطننا الحبيب». وقال إم إن فيكرام مدرب منتخب الهند: «يسرنا القدوم مجدداً إلى أبوظبي للمشاركة في البطولة، وقد بذلنا قصارى جهدنا في التدريبات، حيث نسعى لتحقيق إنجاز مهم، والاستفادة من تجارب النسخة الماضية. ويضم فريقنا لهذا العام مجموعة متميزة من اللاعبين واللاعبات، ونأمل أن يقدموا أداء جيداً، خاصة مع التطور الذي تشهده هذه الرياضة، ما يعني أن المنافسة تصبح أصعب عاماً بعد عام».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز