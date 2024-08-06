دبي تستضيف كأس بيسبول يونايتد للمرة الأولى فبراير 2025

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي مباريات كأس بيسبول يونايتد، إضافة إلى بطولة للفرق الوطنية تضم فرق البيسبول الوطنية الرسمية من دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا، تحمل اسم بيسبول يونايتد كلاسيك العربية، وستقام كأس بيسبول يونايتد في الفترة من 22 فبراير 2025 إلى 1 مارس 2025، وستشهد مشاركة أول أربعة فرق تابعة لبيسبول يونايتد - كوبراس، وموناركس، وولفز، وفالكونز - في بطولة مدتها ثمانية أيام.

وتتنافس الفرق بنظام الدوري، يليه الدور نصف النهائي والنهائي. وتعد بطولة كأس بيسبول يونايتد أول مباريات بيسبول احترافية على الإطلاق في تاريخ الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وتأتي بعد حوالي 15 شهراً من حدث All-Star Showcase الذي أقيم في دبي في نوفمبر الماضي.

وسيبدأ الموسم الأول في الخريف المقبل، ويستمر من 23 أكتوبر 2025 إلى 23 نوفمبر 2025.

ويتضمن الموسم الافتتاحي خمسة فرق تابعة لبيسبول يونايتد هي: مومباي كوبراس، وكراتشي موناركس، وأرابيا وولفز، وميد إيست فالكونز، وفريق جديد مقره الرياض من المقرر الإعلان عنه في أوائل العام المقبل. وسيلعب كل فريق 12 مباراة بالموسم العادي، وتنتهي ببطولة يونايتد سيريز. ويشهد الدوري 33 مباراة في 32 يوماً.

وقال كاش شيخ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لبيسبول يونايتد: «نتطلع لانطلاق كأس بيسبول يونايتد على أرض دبي ومشاركة هذه اللعبة الجميلة مع مشجعينا في دبي وفي جميع أنحاء العالم».

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