مريم الظنحاني أول إماراتية وخليجية تشارك في "جودو الألعاب البارالمبية" تدشن استعداداتها لباريس 2024

المصدر: وام

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أكد مدرب منتخبنا الوطني للجودو موح صالح الموح، انطلاق استعدادات اللاعبة مريم الظنحاني للمشاركة في منافسات "جودو الإعاقة البصرية" بالألعاب البارالمبية باريس 2024، كأول إماراتية وخليجية تخوض منافسات اللعبة بالألعاب البارالمبية.

وتقام منافسات الألعاب البارالمبية "باريس 2024"، خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 8 سبتمبر المقبل.

وتشارك اللاعبة في فئة j1، وزن فوق 70 كجم، حيث انطلقت استعداداتها أمس الأحد بمعسكر داخلي، ويستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، موعد سفرها إلى باريس.

وأوضح موح أن مريم انضمت للعبة الجودو منذ أكثر من عام، وخاضت العديد من المنافسات المحلية، لافتا إلى أن الهدف من المشاركة البارالمبية المقبلة، هو اكتساب المزيد من الخبرات في سجل مشاركاتها الدولية، تمهيدًا للمشاركة في بطولات عالمية أخرى، وتحقيق إنجاز في الألعاب البارالمبية 2028 بلوس أنجلوس.

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