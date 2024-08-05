بدء وصول المشاركين في بطولة العالم للفنون القتالية إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن بدء وصول الوفود الدولية المشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تنطلق في «مبادلة أرينا» بأبوظبي في الفترة من 6 إلى 10 أغسطس، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

تنظم البطولة من قبل الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، حيث ستشهد البطولة عروضاً مميزة ومنافسات قوية بمشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة من أكثر من 45 دولة.

وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة: «يسرنا الترحيب بنخبة نجوم الفنون القتالية المختلطة الواعدين من مختلف أنحاء العالم في العاصمة أبوظبي، والتي شكلت نموذجاً يحتذى به على صعيد استضافة أكبر البطولات الرياضية العالمية، حيث تتميز ببنيتها التحتية المتطورة وخبرتها التنظيمية عالمية المستوى وجمهورها العاشق للرياضة ومنشآتها الثقافية والسياحية المتنوعة، ما يشكل تجربة متكاملة تلبي تطلعات اللاعبين والجمهور على حد سواء».

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