نورمحمدوف يفوز على ساندهاجن في نزال مذهل

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت «الاتحاد أرينا»، ليلة أمس، أجواء لا تنسى مع انطلاق ليلة النزال من يو إف سي، التي سجلت فعاليتها الرئيسة فوزاً قوياً حققه عمر نورمحمدوف على كوري ساندهاجن، المصنف الثاني ضمن فئة وزن البانتام، ليحافظ بذلك على سجله الخالي من الهزائم ويقترب من تحقيق أول ألقابه في يو إف سي.

ويعزز هذا الفوز سجل البطل الداغستاني ليصبح 18 فوزاً دون هزائم، حيث أظهر طوال النزال تفوقاً واضحاً على ساندهاجن، صاحب السجل من 18 انتصاراً وخمس هزائم. وجاء الانتصار بإجماع الحكام، مما يؤكد هيمنته داخل الحلبة ويعزز مكانته بوصفه نجماً صاعداً في عالم يو إف سي ويرفع سلسلة انتصاراته إلى خمسة نزالات، مستفيداً من توجيهات ابن عمه حبيب نورمحمدوف، بطل يو إف سي السابق للوزن الخفيف.

وقال عمر نورمحمدوف بعد الفوز: «أضفت انتصاراً جديداً في الفعالية الرئيسية إلى اسم عائلتي، وسنواصل تعزيز إرثنا الرياضي. لم يكن الأمر سهلاً، ولا سيما وأنني أخوض النزال بحضور والدي وعمي وأقاربي، الأمر الذي وضعني تحت الضغط إلا أنه حفزني قليلاً في الوقت نفسه. والحمد لله أنني جعلتهم سعداء جميعاً».

كما توجه نورمحمدوف بالشكر إلى جميع مشجعيه ودعاهم لحضور بطولة يو إف سي 308: توبوريا ضد هولواي في أبوظبي يوم 26 أكتوبر المقبل، وقال: «أعتقد أنها ستكون بطولة قوية، وبالأخص فعاليتها الرئيسية، وأظن أنني سأكون حاضراً لمشاهدتها».

وأقيم النزال وسط أجواء مفعمة بالتشويق وحضور جماهيري حاشد وبوجود مجموعة من المشاهير، بمن فيهم إسلام ماخاتشيف، بطل فئة الوزن الخفيف؛ وبلال محمد، بطل فئة الوزن المتوسط. وشهدت ليلة النزال لحظات حماسية ضمن فئة الوزن المتوسط مع فوز شارا محمدوف بإجماع الحكام على مايكل أوليكسيجوك. وقال محمدوف بعد هذا الفوز الثالث له على التوالي: «لطالما حلمت بخوض هذا النزال، وتغمرني السعادة اليوم، ومع كل فوز أبلغ مرحلة جديدة في مسيرتي».

وبدوره، قدم ديفيسون فيغيريدو أداءً مذهلاً وتغلب على مارلون فيرا ضمن فئة وزن البانتام، وقال فيغيريدو بعد فوزه: «أمر رائع العودة إلى هنا والنزال والفوز مجدداً في أبوظبي». وأضاف: «أرغب بشدة في النزال على اللقب، بصرف النظر عن الفائز بين ميراب وشون أومالي، وأتطلع إلى الفوز بالحزام».

واستمرت المنافسات المشوقة مع تألق مايكل كييزا وفوزه بالإخضاع على توني فيرجسون، وانتصار ماكنزي ديرن على لوبي غودينيز، وتغلب جويل ألفاريز بالضربة القاضية على إلفيس برينر، وانتصار جورام كوتاتيلادزه على جوردان فوسينيك.

وشكلت ليلة النزال من يو إف سي: ساندهاجن ضد نورمحمدوف نجاحاً مبهراً، بالاستناد إلى الشعبية العالمية الواسعة لنزالات يو إف سي، حيث توجهت أنظار عشاق الفنون القتالية المختلطة إلى أبوظبي، لترسخ مكانتها بوصفها الوجهة الأبرز لتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية التي تستقطب محبي الرياضات القتالية في مختلف أنحاء العالم.

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