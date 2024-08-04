10 منتخبات بـ«غرب آسيا للطائرة للشباب» في العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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عقد اتحاد الإمارات للكرة الطائرة مؤتمراً صحافياً صباح أمس، باستاد هزاع بن زايد، أعلن خلاله عن تنظيم دولة الإمارات لبطولة غرب آسيا الثانية للشباب للكرة الطائرة مواليد (2005)، بحضور عبدالله جمعة الدرمكي رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وأمل آل علي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

وستنطلق البطولة بصالة نادي العين في الفترة من 14 إلى 25 أغسطس الجاري، بمشاركة 10 منتخبات، وهي بالإضافة لمنتخبنا الوطني، منتخبات البحرين، وقطر، والسعودية، والكويت، والأردن، ولبنان، واليمن، وفلسطين، وسوريا.

ورحب عبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، بالحضور، موضحاً أن تنظيم البطولة يأتي تعبيراً عن النوايا الطيبة والحب العميق لهذه اللعبة، التي تجمع الأشقاء تحت شعار وسقف المنافسة، وأوضح أن اختيار مدينة العين لاستضافة الحدث، سببه البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها المدينة، من ملاعب رياضية عالية الجودة، ومراكز تدريب متقدمة، تلبي متطلبات الفعاليات الرياضية، ولتعزيز السياحة والثقافة بالعين، والتي تعتبر موقعاً متميزاً لاستضافة الفعاليات الرياضية، وأن أبوظبي تمتلك خبرة كبيرة في تنظيم مثل هذه الأحداث. وأكد أن بطولة غرب آسيا للشباب، تعتبر من أهم البطولة الآسيوية للكرة الطائرة في هذه الفئة العمرية، وأوضح الدرمكي أنهم سيعملون مع الشركاء، على توفير كل ما يلزم، لضمان تجربة مميزة وآمنة لكل المشاركين، وأشار إلى هذه النسخة من البطولة، تعتبر استثنائية، بمشاركة 10 منتخبات لأول مرة.

إعداد المنتخب

وقال الدرمكي: منتخبنا الحالي للشباب، تم إعداده في آخر سنة ونصف، ليكون نواة ومستقبل الكرة الطائرة بالإمارات، وتم العمل على تشكيله ودعمه بالكوادر الفنية، ليليق بالنهوض بالكرة الطائرة في دولة الإمارات، ومشاركة هذا المنتخب في فعاليات سابقة، منحنا مؤشرات مبشرة، ما منحنا الثقة في تعزيز ودعم المنتخب، ليحقق التطلعات والطموحات، وقال إن الاستضافة تعزز ثقة الشركاء الداخليين والخارجيين في نضج اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، في تمثيل الدولة من خلال مثل هذا التنظيم، وهو ما ينعكس إيجاباً في زيادة الزخم لدولة الإمارات من ناحية استضافة الأحداث الرياضية، وجذب سياحي من خلال تنوع الأنشطة الرياضية.

بدورها، توجهت آمل آل علي، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بالشكر إلى اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، لتنظيمه الحدث، وتوفير الفرصة لمحبي الرياضة للاستمتاع بالمنافسات، ويعيشون الأجواء من خلال وجودهم في الحدث، وأشارت إلى أنه ستكون هناك لجنة داخلية بين مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للكرة الطائرة، من أجل التنسيق والمتابعة اليومية، وتوفير المعينات كافة، التي تسهم في إنجاح تنظيم البطولة، ولدينا خطة متكاملة قبل وأثناء وبعد البطولة، فهناك تقارير وأرقام ستخرج يومياً، للاطلاع على سير البطولة، لتستفيد منها الأندية الأخرى.

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