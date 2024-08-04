منتخب اليد يعود لتحضيرات «آسيوية الناشئين»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن خالد أحمد البلوشي مدرب منتخب ناشئي اليد عن مواصلة المنتخب تحضيراته بمحطة إعداده الثالثة والأخيرة، في إطار الاستعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ10 للناشئين لكرة اليد «تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة»، المؤهلة لبطولة العالم 2025، التي تستضيفها مدينة شيراز الإيرانية خلال الفترة من 3 وحتى 13 سبتمبر المقبل.

وأوضح خالد البلوشي أن التحضيرات ستتضمن 11 حصة تدريبية بالصالة الرياضية في مدرسة الاتحاد بدبي وبالعديد من أندية الدولة، ووفق الخطة الموضوعة التي تتضمن إقامة معسكر خارجي في إحدى الدول الأوروبية ولمدة 10 أيام يتخلله إقامة العديد من المباريات الودية التجريبية للوقوف على جهوزية الفريق وخاصة عملية الانسجام بين صفوف اللاعبين، ومن ثم العودة للإمارات حتى الأول من سبتمبر المقبل الموعد المقرر لمغادرة المنتخب إلى مدينة شيراز الإيرانية للدخول بأجواء البطولة التي تنطلق منافساتها في الثالث من شهر سبتمبر 2024.

وأشار خالد البلوشي إلى العديد من الفوائد للاعبي المنتخب بختام المعسكر الخارجي بمملكة البحرين الشقيقة والذي أقيم خلال الفترة من 21 إلى 30 يوليو الماضي موضحاً أن حصص التدريب أقيمت بمعدل أربع ساعات يومياً مناصفة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

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