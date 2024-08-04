151 لاعباً ولاعبة في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان

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بمشاركة 151 لاعباً ولاعبة في جميع الفئات، افتتحت أول من أمس، منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة، للذكور والإناث، التي يستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر حتى الجمعة المقبل.

حضر افتتاح البطولة والمنافسات عبدالكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، وسلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني للاتحاد، وعمر نعمان رئيس الجهاز الفني لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد.

وأكد سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني للاتحاد، أن البطولة تدخل ضمن أجندة الاتحاد المحلية، وضمن البطولات المصنفة دولياً من قبل الاتحاد الدولي للعبة، بالإضافة إلى أنها تمثل فرصة أمام مدربي المنتخبات الذين وجِدوا في البطولة، لاختيار أفضل العناصر التي ستشارك في بطولة العرب للناشئين في تونس، خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبلين.

وأضاف رئيس الجهاز أن بطولة الإمارات الفردية هذا العام، تم تقسيمها إلى فئتين، حيث نظم الاتحاد بطولة الرجال والسيدات وتحت 8 و10 سنوات للذكور والإناث، خلال شهر يوليو الماضي، والبطولة الحالية تمثل الفئة الثانية منها.

وأوضح أن جميع البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد، دائماً تأتي قبل استحقاقات خارجية، من أجل أن تكون فرصة أمام مدربي المنتخب وإعداد واحتكاك للاعبين الذين سيتم اختيارهم لتمثيل الإمارات في أي بطولة.

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