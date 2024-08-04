راشد القمزي بطل سباق «الماتش ريس» بـ«الفورمولا2»

المصدر: تونسبرغ (النرويج) - البيان

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أحرز راشد القمزي بطل فريق أبوظبي للزوارق السريعة، أول من أمس لقب سباق «الماتش ريس» ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي تقام في مدينة تونسبرغ النرويجية، بمشاركة 18 زورقاً نافست على لقب «الماتش ريس» في التصفيات المختلفة.

وتمكن القمزي من التأهل عبر جميع التصفيات حتى التصفية الأخيرة التي تفوق من خلالها على المتسابقة السويدية ماتيلدا ويتبيرج ليفوز بلقب «الماتش ريس» أحد ألقاب الجولة. وينطلق اليوم السابق الختامي والرئيسي للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والذي يحدد بطل الجولة.

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