صدارة إماراتية في «أبوظبي إكستريم 5»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حقق اللاعبان الإماراتيان عمر السويدي وبلقيس الهاشمي، انتصارين بارزين في النسخة الخامسة من بطولة أبوظبي إكستريم، التي أقيمت أول من أمس، في صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية عن قارة آسيا، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، ومعالي علياء بنت عبد الله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وصالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومحمد المهيري رئيس أول قطاع الخدمات المصرفية للمواطنين، في مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري، بالإضافة إلى نجوم الفنون القتالية المختلطة لمنظمة «يو إف سي»، أبرزهم البطل بلال محمد، الذي فاز مؤخراً بحزام فئة الوزن المتوسط UFC، والبطل علي القيسي.

وحققت البطولة ردود أفعال دولية واسعة، على إثر النجاح التنظيمي والجماهيري والإعلامي الكبير للحدث المتخصص في فنون الجوجيتسو والجرابلينج داخل قفص النزال.

ونجح السويدي «21 عاماً»، في اقتناص الفوز من خصمه الأمريكي ماركيز في فئة الوزن الخفيف، ليسجل اسمه في تاريخ البطولة، بعد سلسلة من الإنجازات والميداليات الملونة التي حصل عليها خلال الفترة الماضية، مع منتخب الإمارات للجوجيتسو ونادي الوحدة.

ونجحت البطلة الإماراتية بلقيس الهاشمي، في تحقيق انتصار مستحق على اللاعبة الروسية أودنستوفا، في نزال وزن الذرة، بعد أن كسبت البطلة النزال عن جدارة واستحقاق، بفضل أدائها القوي.

تميز

وقال طارق البحري المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية: «أثبتت النسخة الخامسة من بطولة أبوظبي إكستريم، أنها قادرة على عكس صورة الرياضة الإماراتية وقوتها وقدرتها على الإعداد والتنظيم الاحترافي، فضلاً عن الانتصارات المميزة لأبطال الإمارات على المستوى الفني، بعد انتصارات بلقيس الهاشمي وعمر السويدي، في هذا النوع الاستثنائي من النزالات، بمشاركة نخبة المقاتلين الدوليين».

وشهدت المنافسات بالمجمل إقامة 14 نزالاً قوياً، بمشاركة 28 رياضياً ورياضيةً من مختلف أنحاء العالم، منها 7 نزالات جوجيتسو، و7 نزالات جرابلينج، ضمن 5 نزالات تمهيدية، و5 نزالات في البطاقة الرئيسة، ونزالين للحدث الرئيس المشترك، بالإضافة إلى نزالين في الحدث الرئيس.

وجمعت الفعالية الرئيسة في نزالات الجرابلينج البطل الأمريكي فابير والبرازيلي فيرنانديز، بعد 18 عاماً من آخر لقاء جمعهم في نزال للفنون القتالية المختلطة، وتمكَّن فابير من انتزاع الفوز، بعد نزال حماسي وبراعة لافتة.

وشهد نزال الجوجيتسو الرئيس، فوز البرازيلي رايرون جرايسي على مواطنه ماركوس كاروزينو، وهذه هي المرة الثانية التي يفوز بها جرايسي في بطولة أبوظبي إكستريم، وفي نزال الحدث الرئيس المشترك بالجرابلينج، تمكن الأمريكي شاد مينديز من التغلب على البرازيلي دييغو برانداو، وفي نزال الجوجيتسو، فاز البرتغالي بيدرو رامالو على السويدي ماكس ليندبلاد.

وأسفرت بقية المباريات في البطاقة الرئيسة، عن فوز الإيراني بويا رحماني على المصري عبد الوهاب، في نزال وزن «الثقيل»، والبرازيلي دي مينيزيس على التونسي بودهينا، في نزال وزن «المتوسط»، والبرازيلي جوناتاس غراسي على التركي بوراك سارامان، في نزال وزن «والتر»، وفوز البرازيلي فيليب بيزيرا على الروسي فلاديمير بليوم، في نزال وزن الثقيل.

وفي النزالات التمهيدية، فاز الكازاخستاني سيلخان بولاتبيك على الهولندي عماد أحمدين، في وزن «والتر»، واليونانية زافيريا باناجيوتاراكو على الأردنية يارا قاقيش، في نزال وزن«الذرة»، واللبناني أبي الصغير على الصيني ساهي، في وزن «والتر».

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