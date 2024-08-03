«عربية الأندية للسلة» في ضيافة الاتحاد السكندري

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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وافق الاتحاد العربي لكرة السلة على طلب نادي الاتحاد السكندري باستضافة البطولة المقبلة لأندية الرجال في نسختها السادسة والثلاثين من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، وذكر العميد عبدالله شلبي، أمين عام الاتحاد العربي، أن النادي السكندري وقع عقد الاستضافة بعد موافقة الاتحاد المصري.

واعتمد الاتحاد العربي مواعيد البطولات المقبلة ، حيث تقام بطولة الشباب تحت 18 سنة في القاهرة من 12 إلى 16 أغسطس الجاري وبطولة أندية السيدات في الأردن من 5 إلى 15 سبتمبر المقبل وبطولة منتخبات الرجال في الإمارات من 8 إلى 16 نوفمبر.

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