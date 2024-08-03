«الهيئة العامة» تطلق منصة «المواهب الرياضية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الهيئة العامة للرياضة إطلاق منصة «المواهب الرياضية»، في إطار المشروع التحولي «تمكين واستدامة المواهب الرياضية».

حيث تهدف هذه المنصة الإلكترونية إلى دعم عملية اكتشاف 1500 موهبة رياضية جديدة وتوفير الرعاية اللازمة لهم لتطوير هذه المواهب واحتضانها وتمكينها، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

وقال غانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة: «يهدف مشروع «تمكين واستدامة المواهب الرياضية» إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية للمواهب الواعدة وتنمية الثقافة الرياضية لديهم وثقافة الاحتراف.

وذلك من خلال منصة «المواهب الرياضية»، لضمان استدامة المواهب الرياضية تماشياً مع قيم ومبادئ مبادرة «عام الاستدامة»، بالإضافة إلى تعزيز عملية اكتشاف المواهب لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للرياضة الإماراتية».

من جانبه، قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة: «نسعى من خلال هذا المشروع إلى تطوير قاعدة بيانات شاملة للمواهب الرياضية في دولة الإمارات عن طريق منصة «المواهب الرياضية» الإلكترونية التي تتميز بأنها متاحة للتسجيل لكل المواهب الشابة، لتكون تلك المنصة بمثابة قناة التواصل الرئيسية مع الرياضيين الموهوبين في دولة الإمارات».

وأكد أن زيادة الفعاليات المخصصة لاكتشاف المواهب والعمل على تمكينها سوف يساهم في تعزيز الهوية الوطنية لدى مواهبنا الرياضية وتحقيق الطموحات الرياضية الوطنية. وأضاف: «إن دعم المواهب الرياضية الواعدة والاتحادات الرياضية مالياً وإدارياً سيعزز فرص نجاح الرياضيين الذين لديهم فرص للتأهل للأولمبياد.

كما سيساهم في تعزيز فرص نجاح الرياضيين الإماراتيين في المنافسات الرياضية العالمية وتحقيق الإنجازات الرياضية على كل المستويات، من أجل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 عبر تأهيل أكثر من 30 رياضياً إماراتياً للمشاركة في أولمبياد 2032».

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