«أفضل زمن» في مونديال الفورمولا 2 للزوارق اليوم

المصدر: تونسبرغ (النرويج) - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق، اليوم، سباق أفضل زمن ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، في مدينة تونسبرغ النرويجية، بمشاركة أبطال اللعبة عالمياً، يتقدمهم فريق أبوظبي للزوارق السريعة حامل لقب الموسم الماضي بوجود بطليه راشد القمزي ومنصور المنصوري.

وتطمح الزوارق الإماراتية لتحقيق أرقام قوية في سباق الزمن الأفضل بهدف الانطلاق في مقدمة المنافسة بالسباق الرئيسي والختامي غداً.

وتنطلق مراحل الزمن الأفضل على 3 تصفيات مختلفة تبدأ بمشاركة كل الزوارق في التصفية الأولى ثم الانتقال للتصفية الثانية والثالثة لتتأهل 10 زوارق.

وشهدت الجولة الأولى في برنديسي بإيطاليا في يونيو الماضي فوز البريطاني ماثيو بالفريمان بلقب البطولة وجاء الليتواني ادجراس ريابكو ثانياً والبرتغالي دوارتي بينفيتي ثالثاً.

وواجه راشد القمزي حامل اللقب بعض التقلبات الفنية، وأنهى السباق في المركز السادس، في حين لم يوفق منصور المنصوري في إكماله بسبب عطل فني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز