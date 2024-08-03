«أوبريت راية المجد» يختتم النشاط الصيفي في «دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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حظي «أوبريت راية المجد» بإعجاب وتقدير الحضور في حفل ختام النسخة الثامنة للنشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم، الذي أقيم تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم».

وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم أن كل لحظة في النشاط الصيفي قد طبعت في ذاكرة المشاركين بهذا العطاء الرائع والشعور المليء بالحب.

وقال: لمسنا مدى فرحة المشاركين وأسرهم والاعتزاز الذي رأيناه في عيونهم خلال 6 أسابيع من خلال تفاعلهم الإيجابي.

ووجه ثاني بالرقاد الشكر إلى الرعاة وفي مقدمتهم الرعاة الرئيسيين هيئة كهرباء ومياه دبي وتعاونية الاتحاد وهيئة الثقافة والفنون في دبي. وقال: إن مشاركة أكثر من 220 متطوعاً ومتطوعة مصدر فخرنا واعتزازنا مجسدين ثقافة التطوع وحرصهم على أداء دورهم المجتمعي وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

وأضاف: ظللنا في نادي دبي نحرص على اكتشاف المواهب وتشجيع أصحاب الابتكارات والعمل على بث روح العمل الجماعي.من ناحيته أكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي أن النسخة الثامنة حققت أهدافها المرجوة على جميع الصعد.

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