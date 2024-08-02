منتخب الإمارات يواصل تألقه ويرفع رصيده إلى 24 ميدالية ملونة في بطولة غرب آسيا للجوجيتسو

المصدر: البيان

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اختتم أبطال منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية "شركة مبادلة للاستثمار" مشاركتهم في بطولة غرب آسيا للجوجيتسو، في العاصمة الأردنية عمّان التي تستضيف فعاليات البطولة بتنظيم من الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو خلال الفترة من 1 إلى 2 أغسطس.

ونجح أبطال الإمارات اليوم الجمعة في حصد 9 ميداليات جديدة ليرفعوا بذلك رصيد الدولة إلى 24 ميدالية ملونة بواقع 11 ذهبية و8 فضيات، و5 ميداليات برونزية،

وتمكّن من تحقيق الميدالية الذهبية في فئة الكبار كل من عبدالله الكبيسي وزن 94 كجم، وراشد الشحي وزن 56 كجم، ومايد الشحي وزن 62 كجم، وسلطان حسن وزن 69 كجم، ومهدي العولقي وزن 77 كجم، بينما حقق الميدالية الفضية محمد الكتبي وزن 56 كجم، وسهيل تركمان وزن 62 كجم، وسلطان الحوسني وزن 77 كجم، وهزاع الحساني وزن 85 كجم.

وفي تعليقه على أداء المنتخب الوطني في منافسات البطولة قال سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "أهنئ لاعبي منتخبنا الوطني على أدائهم القوي في بطولة غرب آسيا للجوجيتسو وتحقيقهم هذا العدد الكبير من الميداليات الذهبية خصوصا في فئة الكبار."

وتابع الظاهري: "يشكل هذا الإنجاز أهم مكاسب المشاركة في البطولة، في ظل تفوق لاعبينا وتأكيد سيطرهم على منافسات فئة الكبار، حيث شهدنا اليوم ثلاثة نهائيات إماراتية خالصة ما يعكس نجاح الخطط الإستراتيجية وبرامج الاعداد والتدريب والاستثمار الأمثل في لاعبي المنتخب الوطني بمختلف فئاته."



وأضاف الظاهري: "يسلط هذا الإنجاز الضوء على العمل الجاد ومثابرة اللاعبين والتزامهم بخطط وتوجيهات الجهاز الفني، كما يبرز فعالية البرامج والمعسكرات التدريبية التي ينتهجها الاتحاد في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتوفير كافة مقومات النجاح والتفوق لأبناء الوطن وتعزيز ريادة الدولة على الساحة الرياضية العالمية."

وأوضح الظاهري أن الحصيلة التي حققها منتخبنا الوطني في البطولة تعتبر إنجازاً مستحقاً، لا سيما في ظل المنافسة القوية على صعيد القارة، كما أنها مؤشر مهم على جاهزية اللاعبين لقادم الاستحقاقات وعلى رأسها بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان في أكتوبر المقبل."

ونجح عبدالله الكبيسي في تحقيق ذهبية وزن 94 كجم في فئة الكبار وعبّر عن سعادته بتحقيق الذهب ومساهمته في رفع علم الدولة على منصة التتويج، مؤكدا أن مقومات النجاح التي تتوفر للاعبين في الدولة، وخطط وبرامج الاتحاد والدعم الاستثنائي من القيادة الرشيدة، تمهد الطريق أمام المنتخب للتفوق ورفع علم الدولة عاليا على منصات التتويج.

ويقول الكبيسي:" نتطلع إلى الاستفادة من هذه البطولة للاستعداد بشكل أكبر للاستحقاقات القادمة، ونلتزم ببذل جهودا مضاعفة خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الألقاب لدولتنا الحبية".



ويقول مهدي العولقي الذي حقق ذهبية وزن 77 كجم، فئة الكبار: "هذا الإنجاز يعني لي الكثير، فهو تتويج لأيام طويلة من العمل والتدريب. لم تكن النزالات سهلة على الإطلاق في ظل وجود مجموعة من اللاعبين الأقوياء. لقد حرصت على استخدام تقنيات متنوعة وخصوصا تقنيات النزال الأرضي التي أتميز بها."

ويضيف:" كان لتوجيهات المدرب والجهاز الفني أكبر الأثر في تحقيق هذا الإنجاز، لا سيما على صعيد تطوير مهاراتي وتوجيهي نحو الاستخدام الأمثل للتقنيات خلال المنافسات، مما ساعدني على تحقيق التفوق والفوز بالميدالية الذهبية. أشعر بالفخر بتمثيل دولة الإمارات وتحقيق هذا الإنجاز ، وأتطلع إلى المزيد من النجاحات في المستقبل."





منتخب الإمارات يواصل تألقه ويرفع رصيده إلى 24 ميدالية ملونة في بطولة غرب آسيا للجوجيتسو#البيان_الرياضيhttps://t.co/0CfQ4xL4Fz pic.twitter.com/Li2UC5WS5W — البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 2, 2024

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