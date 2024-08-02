علياء عبد السلام جاهزة لسباق النرويج لزوارق الفورمولا 4

المصدر: أوسلو - البيان

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أنهت متسابقة زوارق الفورمولا الإماراتية علياء فيروز عبد السلام، مرحلة التحضير النهائية للاشتراك وتمثيل الإمارات وفريق 2050، في بطولة إسكندنافيا لزوارق الفورمولا 4، التي تحتضنها النرويج، وتقام ضمن منافسات بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، عصر الأحد بينما تجري التجارب الرسمية السبت.

وتحمل علياء فيروز عبد السلام في مستهل مشوارها في عالم سباقات الزوارق طموح الفتاة الإماراتية لاكتساب الخبرة والمشاركة الإيجابية الفاعلة، خاصة بعدما أظهرت خلال التجارب الأخيرة رغبة وطموحاً لتحقيق الأهداف الأساسية لتلك المشاركة.

وتعتبر علياء عبدالسلام أول فتاة إماراتية تشارك في مثل هذا النوع من السباقات، بعد حصولها على الرخصة الدولية.

وتسعى علياء عبد السلام لإيجاد مكان لها بين أهم وأبرز المتسابقات والمتسابقين على مستوى العالم، وتقديم صورة مشرفة للفتاة الإماراتية الطموحة، كما تسعى إلى استكمال مشوار والدها المتسابق عبد السلام فيروز، أحد أهم رموز سباقات زوارق الفورمولا خلال التسعينات.

وأثنت علياء عبد السلام على جهود اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ونادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية لجهودهما في دعم مشاركتها في البطولة، كما حرصت على توجيه الشكر الجزيل إلى عدد من مؤسساتنا الوطنية الراعية والداعمة لها.

وتمنت علياء عبد السلام عاماً أن تظهر بمستوى طيب ومشرف خلال السباق يتناسب مع بدايتها وتطلعاتها في عالم سباقات زوارق الفورمولا.

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