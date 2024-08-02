غدًا.. "فريق أبوظبي" يخوض سباق "أفضل زمن" في بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2

المصدر: وام

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ينطلق غداً "السبت" سباق أفضل زمن ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، في مدينة تونسبرج النرويجية بمشاركة أبطال اللعبة عالمياً، يتقدمهم فريق أبوظبي للزوارق السريعة حامل لقب الموسم الماضي بوجود بطليه راشد القمزي ومنصور المنصوري.

وتطمح الزوارق الإماراتية لتحقيق أرقام قوية في سباق الزمن الأفضل بهدف الانطلاق في مقدمة المنافسة بالسباق الرئيسي والختامي بعد غد.

وتنطلق مراحل الزمن الأفضل على 3 تصفيات مختلفة تبدأ بمشاركة كل الزوارق في التصفية الأولى ثم الانتقال للتصفية الثانية والثالثة لتتأهل 10 زوارق.

وشهدت الجولة الأولى في برنديسي بإيطاليا في يونيو الماضي فوز البريطاني ماثيو بالفريمان بلقب البطولة وجاء الليتواني ادجراس ريابكو ثانياً والبرتغالي دوارتي بينفيتي ثالثاً.

وواجه راشد القمزي حامل اللقب بعض التقلبات الفنية وأنهى السباق في المركز السادس، في حين لم يوفق منصور المنصوري في إكماله بسبب عطل فني.

وأكد ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي اكتمال استعدادات الفريق للجولة بعد معسكر تدريبي في إيطاليا لمدة 3 أيام.

وقال الظاهري :" كانت هناك تدريبات بالزوارق في إيطاليا، وواثقون من قدرة فريقنا على تحقيق نتيجة مغايرة عن الجولة الأولى والتي رافقتها بعض الظروف من بينها تغير سرعة الرياح وتقلب الجو في تصفيات الزمن الأفضل، ونتطلع للعودة مجدداً للواجهة في النرويج للدفاع عن حظوظنا في المنافسة".

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