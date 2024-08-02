15 ميدالية للإمارات في اليوم الأول لبطولة غرب آسيا للجوجيتسو

المصدر: عمّان - البيان

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استهل منتخبنا الوطني لفئة الشباب تحت 16 وتحت 18 عاماً وتحت 21 عاماً مشواره في بطولة غرب آسيا للجوجيتسو بتحقيق 15 ميدالية ملونة بواقع 6 ذهبيات و4 فضيات و5 ميداليات برونزية خلال منافسات اليوم الأول من البطولة التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان، ليواصل بذلك صقور الجوجيتسو مسيرة تألقهم على الساحة الإقليمية.

ونجح في حصد الذهب كل من فيصل الواحدي في وزن تحت 69 كجم (دون 21 عاماً)، وعمار الحمادي تحت 56 كجم (دون 18 عاماً)، وحمدان الظاهري في وزن تحت 56 كجم (دون 16 عاماً)، وخلفان الزيدي في وزن تحت 77 كجم (دون 16 عاماً)، وحارب الحمادي وزن تحت 62 كجم (دون 18 عاماً)، وأحمد أنديز وزن تحت 69 كجم (دون 18 عاماً)، فيما توّج بالميداليات الفضية كل من: سالم القبيسي تحت 56 كجم (دون 18 عاماً)، وأحمد الحوسني في وزن تحت 52 كجم (دون 16 عاماً)، وسيف العامري في وزن تحت 85 كجم (دون 21 عاماً).

وراشد الظاهري وزن تحت 62 كجم (دون 18 عاماً)، بينما حقق أحمد لوباري برونزية وزن فوق 77 كجم (دون 16 عاماً)، وغانم آل علي برونزية وزن تحت 52 كجم (دون 16 عاماً)، وهزاع الكعبي برونزية وزن تحت 56 كجم (دون 16 عاماً)، وسعيد البلوشي برونزية وزن تحت 77 كجم (دون 16 عاماً)، ومحمد السيابي وزن تحت 77 كجم (دون 18 عاماً).

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن أداء المنتخب الوطني في منافسات فئة الشباب اليوم يعد مؤشراً قوياً على كفاءة خطط وبرامج الاتحاد في الاستثمار بالمواهب الصاعدة وعلى أن التدريبات والاستعدادات المكثفة للمنتخب حققت أهدافها، وقال:

«كنا ندرك منذ البداية بأن ثقتنا بأبطالنا في مكانها، لأنهم يظهرون أعلى درجات الشغف والالتزام ويبذلون قصارى جهدهم في التدريبات ولا يقبلون إلا بالصدارة في مختلف المحافل والبطولات».

وتابع: «يبقى الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة الحافز الأبرز الذي يدفعنا للمضي قدماً في طموحاتنا لترسيخ ريادة الدولة في هذه الرياضة ومواصلة حصد الألقاب في البطولات الإقليمية والدولية. ونعتزم في اتحاد الإمارات للجوجيتسو متابعة جهودنا المبذولة لرفد اللاعبين بمختلف أشكال الدعم، وخاصة فئات الشباب والناشئين ومنحهم فرص التدريب من والمشاركة في مختلف البطولات لإبراز مهاراتهم وإفساح المجال أمامهم لتطوير قدراتهم واكتساب الخبرات».

وقال فيصل الواحدي لاعب المنتخب الوطني الفائز بذهبية وزن 69 كجم فئة تحت 21 عاماً: «سعيد جداً بالفوز بالميدالية الذهبية في هذه البطولة القوية. هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الاستعدادات المكثفة والدعم الكبير من القيادة الرشيدة والمتابعة الحثيثة من اتحاد الإمارات للجوجيتسو وجهود الجهاز الفني».

بدوره يقول عمّار الحمادي لاعب المنتخب الوطني الفائز بذهبية وزن 56 كجم فئة تحت 18 عاماً: الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا هو نتيجة طبيعية للاستعدادات الجادة والدعم الكبير الذي نحظى به على مختلف المستويات. لقد عملنا بجد على تطوير مهاراتنا والتفوق على أنفسنا في كل جلسة تدريبية.

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