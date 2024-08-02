جلسات التدريب المفتوحة تشعل الأجواء مع اقتراب «ليلة النزال» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف ياس مول جلسات التدريب المفتوحة للرياضيين المشاركين في ليلة النزال من يو إف سي: ساندهاجن ضد نورمحمدوف، المقرر إقامتها غداً في الاتحاد أرينا في أبوظبي، بمن فيهم نجما الفعالية الرئيسية كوري ساندهاجن وعمر نورمحمدوف، مما وفر تجربة مميزة لعشاق الفنون القتالية المختلطة.

وشارك اللاعبان في جلسات التدريب المفتوحة إلى جانب شارا محمدوف ومايكل أوليكسيجوك، حيث استعرضا مهاراتهما التدريبية أمام حضور من عشاق فنون القتال المختلطة.

ويواجه ساندهاجن، الحائز على المركز الثاني في وزن البانتام، مهمة صعبة للتغلب على المقاتل الداغستاني عمر نورمحمدوف، الذي يحمل سجلاً خالياً من الهزائم (17 - 0)، في نزالٍ يزخر بالحماس ويشكل خاتمة مميزة للفعالية، تقرب الفائز بينهما من لقب وزن فئة البانتام.

وانضم إلى المقاتلين الأربعة محمد يحيى، أول إماراتي يشارك في بطولات يو إف سي. ويخوض يحيى في ليلة النزال المقبلة منافسته الثانية مع المنظمة، حيث يواجه البرازيلي كاو فيرنانديز. ويذكر أن يحيى يبلغ من العمر 30 عاماً، ويحمل سجلاً يضم 12 فوزاً و4 هزائم.

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