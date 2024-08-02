اتحاد الريشة الطائرة يوقع اتفاقية مع مستشفى تداوي التخصصي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعربت نورة الجسمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة عن سعادتها بشراكتهم الاستراتيجية وتوقيع الرعاية الطبية مع مستشفى تداوي التخصصي في دبي في خطوة تعكس دور المستشفى والتزامهم في توفير الرعاية الصحية لرياضيينا سواء في لعبة الريشة الطائرة أم غيرها من الرياضات في الدولة، مشيرة إلى أن الرعاية الطبية مع اتحاد اللعبة ستمتد على مدار الموسم المقبل بدءاً من معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق في أغسطس الجاري.

جاء ذلك على هامش توقيع مستشفى تداوي التخصصي في دبي اتفاقية رعاية طبية مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بهدف تعزيز جهود الطرفين لتطوير اللعبة من خلال توفير الرعاية الطبية للاعبي المنتخبات الوطنية للريشة الطائرة وإجراء الفحوصات الطبية المجانية والعلاج الطبيعي للاعبين وتوفير الأدوية والفيتامينات اللازمة عند الحاجة بما في ذلك اللاعبين الموهوبين والمرشحين لتمثيل المنتخب الوطني. ووقع الاتفاقية في مقر مستشفى تداوي التخصصي بدبي مساء أمس نورة الجسمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة والدكتور أحمد المصري المدير الطبي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية.

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