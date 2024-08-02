«أبوظبي للشراع الحديث» يشارك في بطولة «أورا»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تغادر بعثة فريق أبوظبي للشراع الحديث إلى إيطاليا اليوم لإقامة معسكر إعداد والمشاركة في بطولة كأس «أورا» في نسختها الـ29 من 10 إلى 12 أغسطس الجاري على بحيرة «لاجاردا»، بمشاركة أكثر من 500 بحار يمثلون 30 دولة.

ويمثل فريق أبوظبي للشراع الحديث خليفة الرميثي، وزايد الحوسني، وذياب المهيري، وحمد المهيري، وعبدالله الزبيدي، بإشراف المدرب ألبير تارهان، وسيبدأ معسكره التدريبي في فئة الأوبتيمست على بحيرة لاجاردا.

وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن المشاركة في بطولة إيطاليا ضمن الأجندة التطويرية لفرق أبوظبي للشراع الحديث، واستمرار النادي في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات وتعزيز المهارات من أجل انضمامها لاحقاً للمنتخبات. وقال الرميثي: «نواصل تطوير وإعداد الأجيال الشابة في النادي من أجل المشاركات الدولية لاحقاً، وأيضاً حتى تكون أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية رافداً أساسياً للمنتخبات الوطنية».

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