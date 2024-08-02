عبيد بن مبارك جاهز لفورمولا 4 في النرويج

المصدر: تونسبيرغ (النرويج) - البيان

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أكمل بطلنا الصاعد عبيد بن مبارك تجهيزاته الفنية والبدنية لخوض غمار منافسات الزوارق السريعة - فورمولا4 - التي تنطلق اليوم وتستمر حتى يوم بعد غدٍ ضمن فعاليات مهرجان تونسبيرغ البحري في النرويج، والذي يشهد عدداً من السباقات من بينها الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق فورمولا 2.

ويخوض بطلنا الصاعد في عالم سباقات الزوارق السريعة أول مشاركة رسمية خارج الدولة بعد تألقه اللافت على الساحة المحلية في بطولة الإمارات للزوارق السريعة - فورمولا4 2023 - 2024، حيث حقق المركز الثاني في أول مشاركة له في جولة أبوظبي ديسمبر الماضي ثم عانق المركز الأول في ثاني ظهور بالشارقة فبراير الماضي، ليؤكد موهبته الفذة وقدراته العالية التي حفزته لخوض التحدي العالمي.

وأنهى عبيد بن مبارك كل التجهيزات لخوض مراحل المهرجان النرويجي المرتقب في الساعات المقبلة، حيث اختبر جاهزية زورقه رقم 7 الذي يحمل اسم (مبارك مارين) على المياه النرويجية واطمأن على كل الأمور.

وقال بطلنا إنه جاهز لخوض سباق النرويج في تونسبيرغ، حيث يتطلع إلى ظهور متميز في مشاركته الأوروبية الأولى في المنافسات البحرية، والتي يحمل فيها طموحات كبيرة بالنجاح والمضي قدماً لتحقيق إنجاز رياضي مشرف.

وأضاف عبيد بن مبارك إن شغفه بالسباقات البحرية سببه ارتباط أسرته بالبحر مما دفعه لممارسة الرياضات البحرية، حيث بدأ بالدراجات المائية ثم تحول إلى عالم الزوارق السريعة عبر بوابة بطولة الإمارات 2023 - 2024، والتي تألق فيها من خلال جولتي أبوظبي والشارقة محققاً نجاحاً كبيراً، حيث حل ثانياً في الأولى وفاز بلقب الثانية، ليشجعه الأمر لخوض مشوار جديد نحو البطولات الأوروبية.

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