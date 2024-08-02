أبوظبي تتربع على عرش الألعاب القتالية عالمياً بأقوى البطولات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تربعت العاصمة أبوظبي على عرش الألعاب القتالية على مستوى العالم، بعد أن أصبحت بدعم القيادة الرشيدة، الوجهة الأكثر جاذبية للأبطال والمقاتلين من مختلف الدول والذين يتسابقون للمشاركة في البطولات المتعددة التي تقام بأرضها، خصوصاً في ظل تميزها بالأمن والأمان وجودة البنى التحتية وتوفير كل سبل الراحة للضيوف.

ويؤكد نشاط البطولات القتالية التي لا تتوقف أبوظبي عن استقبالها وتنظيمها، أنها عاصمة هذه الألعاب القتالية دون منازع، وخلال فترة قصيرة نجحت في لفت أنظار العالم، باستضافة البطولات الكبرى، مثل بطولة العالم للجودو في نسختها الـ 37 والتي أقيمت أواخر مايو الماضي بمشاركة 682 رياضياً من 110 دول.

كما يشهد العالم بنجاح أبوظبي في تنظيم بطولات الجوجيتسو وتطويره عالمياً من خلال الجولات المستمرة التي يتم تنظيمها أو أكبر وأقوى البطولات التي تستضيفها بجوائز مالية عالية، والذي ساهم في تميز أبطال الدولة وتحقيق أفضل الإنجازات في أكبر المحافل.

وتتأهب أبوظبي حالياً لاستضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في الفترة من 6 إلى 8 أغسطس الجاري والتي تشهد مشاركة 800 مقاتل ومقاتلة من 45 دولة بتنظيم اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، في واحد من أهم الأحداث الرياضية، فيما تنطلق اليوم، بطولة أبوظبي أكستريم في نسختها الخامسة.

وقياساً بالاهتمام الكبير والجهد المقدر الذي تقوم به مختلف الجهات المختصة عن الألعاب القتالية فإن أبوظبي استحقت بجدارة تربعها، وأكدت تميزها وتطورها في تنظيم البطولات محلياً وخارجياً الشيء الذي جعلها تحصل دائماً على إشادات عالمية واسعة.

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