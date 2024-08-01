منتخب الإمارات يحرز 15 ميدالية في اليوم الأول من بطولة غرب آسيا للجوجيتسو

المصدر: وام

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استهل منتخبنا الوطني لفئة الشباب تحت 16 و 18 عاما و 21 عاماً مشواره في بطولة غرب آسيا للجوجيتسو بتحقيق 15 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و4 فضيات و5 ميداليات برونزية خلال منافسات اليوم الأول من البطولة التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان، ليواصل بذلك أبطال الجوجيتسو مسيرة تألقهم على الساحة الإقليمية.

فقد نجح في حصد الذهب كل من فيصل الواحدي في وزن تحت 69 كجم (دون 21 عاما)، وعمار الحمادي تحت 56 كجم (دون 18 عاما)، وحمدان الظاهري في وزن تحت 56 كجم (دون 16 عاما)، وخلفان الزيدي في وزن تحت 77 كجم (دون 16 عاما)، وحارب الحمادي وزن تحت 62 كجم (دون 18 عاما)، وأحمد أنديز وزن تحت 69 كجم (دون 18 عاما).

وتوّج بالميداليات الفضية كل من سالم القبيسي تحت 56 كجم (دون 18 عاما)، وأحمد الحوسني في وزن تحت 52 كجم (دون 16 عاما)، وسيف العامري في وزن تحت 85 كجم (دون 21 عاما)، وراشد الظاهري وزن تحت 62 كجم (دون 18 عاما)، بينما حقق أحمد لوباري برونزية وزن فوق 77 كجم (دون 16 عاما)، وغانم آل علي برونزية وزن تحت 52 كجم (دون 16 عاما)، وهزاع الكعبي برونزية وزن تحت 56 كجم (دون 16 عاما)، وسعيد البلوشي برونزية وزن تحت 77 كجم (دون 16 عاما)، ومحمد السيابي وزن تحت 77 كجم (دون 18 عاما).

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن أداء المنتخب الوطني في منافسات فئة الشباب اليوم يعد مؤشراً قوياً على كفاءة خطط وبرامج الاتحاد في الاستثمار بالمواهب الصاعدة وأن التدريبات والاستعدادات المكثفة للمنتخب حققت أهدافها.

وقال: "كنا ندرك منذ البداية أن ثقتنا بأبطالنا في مكانها لأنهم يظهرون أعلى درجات الشغف والالتزام ويبذلون قصارى جهدهم في التدريبات ولا يقبلون إلا بالصدارة في مختلف المحافل والبطولات.. ودخلنا هذه البطولة متسلحين بعزيمة لا تلين وإصرار على تحقيق أكبر عدد من الميداليات، فقد اعتاد أبطالنا على خوض مختلف المنافسات والتحديات بثقة وقوة وإبراز تفوقهم على البساط ولا أدل على ذلك من مسيرة منتخبنا الحافلة بالإنجازات، حيث تطغى ألوان علم دولتنا الحبيبة على منصات التتويج في جميع البطولات التي نشارك فيها.

وأضاف أن دعم قيادتنا الرشيدة يبقى الحافز الأبرز الذي يدفعنا للمضي قدماً في طموحاتنا لترسيخ ريادة الدولة في هذه الرياضة ومواصلة حصد الألقاب في البطولات الإقليمية والدولية.. ونعتزم في اتحاد الإمارات للجوجيتسو متابعة جهودنا المبذولة لرفد اللاعبين بمختلف أشكال الدعم خاصة فئات الشباب والناشئين ومنحهم فرص التدريب والمشاركة في مختلف البطولات لإبراز مهاراتهم وإفساح المجال أمامهم لتطوير قدراتهم واكتساب الخبرات.

من جانبه عبر فيصل الواحدي لاعب المنتخب الوطني الفائز بذهبية وزن 69 كجم فئة تحت 21 عاما عن سعادته بالفوز بالميدالية الذهبية في هذه البطولة القوية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الاستعدادات المكثفة والدعم الكبير من القيادة الرشيدة والمتابعة الحثيثة من اتحاد الإمارات للجوجيتسو وجهود الجهاز الفني.

بدوره قال عمّار الحمادي لاعب المنتخب الوطني الفائز بذهبية وزن 56 كجم فئة تحت 18 عاما إن الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا نتيجة طبيعية للاستعدادات الجادة والدعم الكبير الذي نحظى به على مختلف المستويات وعملنا بجد على تطوير مهاراتنا والتفوق على أنفسنا في كل جلسة تدريبية.. و لانزال في بداية الطريق وأمامنا الكثير من الاستحقاقات لترسيخ تفوقنا وهذا الإنجاز دافع قوي لنا لمواصلة العمل بجدية والتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات في البطولات القادمة.

منتخب الإمارات يحرز 15 ميدالية في اليوم الأول من بطولة غرب آسيا للجوجيتسو#البيان_الرياضيhttps://t.co/JFHVUOHqNx pic.twitter.com/i6FVYFx8Mr — البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 1, 2024

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