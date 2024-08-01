جوردون هايوارد أسطورة الدوري الأمريكي لكرة السلة يعلن إعتزاله

المصدر: وكالات

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أعلن جوردون هايوارد أسطورة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين اعتزاله اليوم الخميس.

ولعب جوردون على مدار 14 موسما في فرق يوتا جاز وبوسطن سيلتكس وتشارلوت هورنتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر.

وبلغ متوسط تسجيل هايوارد 4ر15 نقطة و4ر4 متابعة و5ر3 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة على مدار 835 مباراة بالدوري الأمريكي للمحترفين.

ويحتل هايوارد المركز الخامس في قائمة اللاعبين الأكثر إحرازا للرميات الثلاثية في تاريخ يوتا جاز بإجمالي 689 رمية .

وكتب هايوارد عبر منصات التواصل الإجتماعي "اليوم اعتزل رسميا كرة السلة، كانت رحلة رائعة وممتن للغاية لكل من ساعدني على تحقيق أكثر مما تخيلت".



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