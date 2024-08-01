عمر السويدي:" أبوظبي إكستريم" تستقطب نخبة اللاعبين حول العالم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد البطل الإماراتي عمر السويدي لاعب نادي الوحدة ومنتخبنا الوطني للجوجيتسو للمشاركة غداً الجمعة في منافسات "الوزن الخفيف" في النسخة الخامسة من بطولة "أبوظبي إكستريم" في "مبادلة أرينا" بأبوظبي.

وحقق السويدي " 21" عاما نتائج جيدة ومميزة منذ انطلاقته مع رياضة الجوجيتسو في 2016، وبلغ رصيده 9 ميداليات بواقع " 7 ذهبيات، وفضية وبرونزية، كان آخرها ذهبية وزن 56 كجم في البطولة الآسيوية في مايو الماضي بمبادلة أرينا.

كما حقق السويدي إنجازا مهما، مع شقيقه محمد، بترقيته لفئة "الحزام الأسود"، بينما يبرز إنجازه اللافت بإحرازه ذهبية المحترفين" لفئة الحزام البني في وزن 56 كجم في عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الـ 15 العام الماضي.

وقال السويدي"أضع في تقديري صعوبة المنافسة في هذه البطولة التي تستقطب نخبة اللاعبين حول العالم، لكن في الوقت نفسه أعلن جاهزيتي للمشاركة المرتقبة أمام بطل أمريكي بهدف حصد اللقب وتأكيد التطور الكبير للاعبي ولاعبات الإمارات في الفنون القتالية المختلفة".

وأكد أنه خاض مراحل عدة من الاستعدادات خلال الفترة الماضية في نادي الوحدة، بالإضافة إلى العمل من خلال التدريبات على تكتيكات جديدة ومتطورة، تتماشى مع تطلعاته للمنافسة على أفضل النتائج في جميع البطولات، لاسيما أن هذه الرياضة علمته الصبر والانضباط والروية والالتزام، ومنحته فرصة رد التقدير للوطن الغالي برفع علمه في البطولات الدولية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز