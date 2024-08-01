مبارك مارين" يستعد للمشاركة غداً في منافسات "فورمولا 4" بالنرويج

المصدر: وام

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يستعد البطل الإماراتي عبيد مبارك لخوض منافسات الزوارق السريعة "فورمولا4" التي تنطلق غدا الجمعة وتختتم الأحد المقبل.

وتقام المنافسات ضمن فعاليات مهرجان تونسبيرغ البحري في النرويج، إذ يشهد إقامة العديد من السباقات من بينها الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق فورمولا2.

وأنهى عبيد مبارك كافة التجهيزات، حيث اختبر جاهزية زورقه رقم 7 الذي يحمل اسم (مبارك مارين) استعداداً لخوض مراحل الحدث، التي تنطلق غدا بالتجارب وتستمر يومي السبت والأحد بالسباقات الرسمية من 4 جولات.

ويشارك البطل الصاعد في سباقات الزوارق السريعة في أول فعالية رسمية له خارج الدولة بعد تألقه محليا في بطولة الإمارات للزوارق السريعة "فورمولا4" 2023-2024، إذ حقق المركز الثاني في أول مشاركة له في جولة أبوظبي في ديسمبر الماضي، ثم المركز الأول بالشارقة فبراير الماضي.

وقال عبيد مبارك: "أتطلع لظهور مميز في مشاركتي الأوروبية الأولى في المنافسات البحرية، وتحقيق إنجاز رياضي يواكب المكانة الكبيرة لأبطال الإمارات في المحافل العالمية".

وأوضح أن انطلاقته كانت بالدراجات المائية ثم تحول إلى عالم الزوارق السريعة عبر بطولة الإمارات 2023-2024، بجولتي أبوظبي والشارقة محققا المركز الثاني في الأولى، والتتويج باللقب في الثانية.

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