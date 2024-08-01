منتخب الإمارات يجتاز "إجراءات الوزن" للمشاركة في " غرب آسيا" للجوجيتسو بالأردن

المصدر: وام

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اجتاز منتخب الإمارات للجوجيتسو بنجاح إجراءات الوزن الرسمية للمشاركة في بطولة غرب آسيا للجوجيتسو 2024.

ووصلت بعثة المنتخب الثلاثاء الماضي إلى العاصمة الأردنية عمان التي تستضيف فعاليات البطولة، بتنظيم من الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو يومي الخميس والجمعة.

وتشهد البطولة التي يستضيفها الاتحاد الأردني للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، مشاركة 160 لاعبا ولاعبة يمثلون دول الإمارات، والعراق والسعودية والبحرين وقطر ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن.

وتتضمن البطولة منافسات فئات الكبار والشباب تحت 21 وتحت 18 والناشئين تحت 16 عاماً.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو:"تأتي مشاركة منتخبنا الوطني في هذه البطولة ضمن مساعي الاتحاد المستمرة، لترسيخ ريادة الدولة على صعيد بطولات الجوجيتسو القارية والعالمية، وتعكس الروح التنافسية التي لطالما اتسم بها أبطالنا ..التزامهم الراسخ بتحقيق التميز في مختلف المحافل، حتى تربعوا على صدارة القارة والعالم".

وأوضح أن “البطولة منصة تتيح للاعبينا اختبار مهاراتهم وقدراتهم، أمام نظرائهم من لاعبي المنتخبات المشاركة، ونثق بأنهم سيقدمون صورة مشرفة عن جوجيتسو الإمارات، ويرسمون صورة ملهمة للأجيال القادمة من اللاعبين”.

وقال فيصل الكتبي، عضو الكادر التدريبي للمنتخب الوطني للجوجيتسو “نثق بأن أبطالنا على قدر المسؤولية وسيبذلون ما في وسعهم لحصد أكبر عدد من الميداليات، حيث حرصنا خلال الفترة الماضية على التدرب بشكلٍ مكثّف استعداداً للبطولة، ووضعنا الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز مستويات القوة واللياقة البدنية للاعبين، لضمان تميزهم وتفوقهم في المنافسات”.

وتضم بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو عددا من الكوادر الإدارية والفنية والطواقم الطبية إلى جانب 27 لاعبا، بمن فيهم في فئة الكبار اللاعبين راشد الشحي ومحمد الكتبي وزن 56 كجم، وسهيل تركمان ومايد الشحي وزن 62 كجم، وفهد الحمادي وسلطان حسن وزن 69 كجم، ومهدي العولقي وسلطان الحوسني وزن 77 كجم، وهزاع الحساني وسيف العامري وزن 85 كجم وعبدالله الكبيسي وزن 94 كجم.

وتشمل فئة تحت 18 عاما، سالم القبيسي وعمار الحمادي وزن 56 كجم، وحارب الحمادي وراشد الظاهري وزن 62، وأحمد أنديز وزن 69 كجم، ومحمد السيابي وزن 77 كجم.

وفي فئة تحت 16 عام غانم آل علي وأحمد الحوسني وزن 52 كجم، حمدان الظاهري وهزاع الكعبي وزن 56 كجم، وخلفان الزيدي وسعيد البلوشي تحت 77 كجم، وأحمد لوباري وعمر عودة وزن فوق 77 كجم.

وقال مايد الشحي، لاعب المنتخب الوطني المشارك في البطولة بفئة الكبار وزن 62 كجم: "يشرفني تمثيل المنتخب الوطني في هذه البطولة التي تضم العديد من المنتخبات القوية ونخبة من اللاعبين المميزين على مستوى المنطقة، ونرجو أن نوفق في تقديم أداء جيد وتحقيق أكبر عدد من الميداليات، لأننا نتطلع دوماً إلى المركز الأول في جميع البطولات".

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