محمد الشرقي يؤكد أهمية تشجيع الشباب والناشئة على المشاركة في الرياضات البحرية

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية لفورمولا المستقبل، بمناسبة حصول لاعب الفريق أحمد راشد الكعبي على الميدالية البرونزية في منافسات فئة الدولفين ضمن بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا المستقبل) للناشئين في مدينة باجيا بجمهورية لاتفيا، بحضور أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي للنادي.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية تشجيع الشباب والناشئة على المشاركة في منافسات الرياضات البحرية في المحافل الرياضية داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة الاستثمار في طاقات ومواهب الرياضيين الشباب في قطاع الرياضة عامة، والرياضات البحرية خاصة، إسهاماً في تعزيز مكانة الفجيرة كوجهةٍ عالميةٍ رائدة في هذا المجال.

وهنأ سموه، البطل أحمد الكعبي وفريق النادي على تحقيق هذا الإنجاز، مشيداً بجهود الكادر الإداري والرياضي والتزام النادي برفع مستوى الرياضات البحرية في الإمارة، والعمل على تطوير قدرات اللاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات والتتويج في المستقبل.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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