النسخة الخامسة لـ«أبوظبي اكستريم» تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي اكستريم، والتي تنطلق غداً، بصالة مبادلة آرينا بالعاصمة أبوظبي، اكتمال الاستعدادات للحدث الذي يقام في نسخته الخامسة، بمشاركة نخبة من المقاتلين الأبرز على مستوى العالم.

وأكد النجوم المشاركون في الحدث على جاهزيتهم للبطولة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، بحضور طارق البحري المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، وثمانية من اللاعبين المشاركين في الحدث الرئيس للبطولة.

وقال طارق البحري إن نجاح أبوظبي في تنظيم الحدث خلال النسخ السابقة جاء انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في نشر الرياضة ودعمها، تأتي النسخة الخامسة من بطولة أبوظبي اكستريم، لتؤكد على مكانتها كمنصة عالمية رياضية مبتكرة ونحن ملتزمون بمواصلة النجاح والتفوق الذي حققناه، ومستمرون بأجندة حافلة بالبطولات في الإمارات وحول العالم.

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