دبي تتصدر المشهد في «روزنامة» دولي السباقات البحرية

المصدر: دبي - البيان

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تصدرت دبي بسحر شواطئها المشهد من جديد في روزنامة فعاليات الموسم العالمي للسباقات البحرية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي - يو آي أم - فبعد التنظيم الناجح لأولى فعاليات موسم 2024 في شهر يناير الماضي، اعتمد الاتحاد الدولي بالتنسيق مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية موعداً جديداً لمنافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة - إكس كات - الجولة الرابعة من بطولة العالم لتقام خلال الفترة من 13 - 15 ديسمبر، لتكون مسك ختام سباقات عام 2024.

وكانت شواطئ دبي، وتحديداً مياه جزر دبي، مسرحاً لفاتحة الفعاليات الدولية ضمن الروزنامة العالمية في 2024 بعد نجاح تنظيم سباق دبي الدولي للدراجات المائية شهر يناير الماضي بمشاركة 12 دولة من مختلف قارات العالم، بينما يعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية العدة خلال شهر ديسمبر المقبل لاستضافة حدث عالمي آخر فريد كمسك ختام للفعاليات الدولية العالمية في عام 2024 وهو منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة - إكس كات - التي تجمع 10 زوارق على متنها 20 متسابقاً من مختلف بلدان العالم.

وقال محمد عبدالله حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن الثقة الكبيرة التي تحظى بها إمارة دبي ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية يعكس مكانة دبي كوجهة رياضية أولى في الرياضات البحرية في المنطقة والشرق الأوسط وآسيا.

وأكد محمد عبدالله حارب أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ،الذي تأسس عام 1988 وأصبح أول نادٍ عربي وشرق أوسطي ينال عضوية المنظمات الدولية بداية التسعينيات، لعب دوراً رئيسياً في تطوير السباقات البحرية وأسهم مع فيكتوري، الاسم الكبير في عالم السباقات البحرية، في صنع الأمجاد والبطولات.

وقال محمد حارب إن الثقة العالمية في تنظيم أول حدث في فعاليات 2024، ومن ثم اختيار دبي كمحطة لمسك ختام الفعاليات في العام نفسه، يزيد الحماس من أجل مواصلة طريق التميز ووضع بصمة متفردة في مختلف البطولات والفعالياتة.

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