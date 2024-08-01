100 يوم على ختام جولة دي بي ورلد للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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بدأ العد التنازلي مع تبقي 100 يوم فقط على انطلاق ختام جولة دي بي ورلد للغولف، الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر بطولتين متتاليتين من فئة النخبة لسلسلة رولكس في أبوظبي ودبي على التوالي، في حدث تاريخي لرياضة الغولف في منطقة الشرق الأوسط.

ستقام بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، في موعد جديد للحدث العريق عوضاً عن الموعد المعتاد في يناير، لتكون هذه المرة خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، ويشارك فيها أفضل 70 لاعباً في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، وبعد البطولة التي ستقام على ملعب ياس لينكس، ستنتقل الأنظار إلى الحدث الأخير من الموسم، بطولة جولة دي بي ورلد التي ستقام في دبي من 14 إلى 17 نوفمبر، ويتنافس فيها أفضل 50 لاعباً على ملعب «إرث» في عقارات جميرا للغولف، لتتويج بطل الموسم من جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

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