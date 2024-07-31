اتحاد الإمارات للجوجيتسو.. حصاد استثنائي وإنجازات لافتة في النصف الأول من موسم 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تحقيق عدد من الإنجازات والنجاحات اللافتة خلال النصف الأول من موسم 2024، الذي حفل بالمبادرات والبطولات الاستثنائية، ليواصل الاتحاد رحلة التميز في استدامة تطوير الرياضة، وتحقيق الإنجازات، وترسيخ ريادة الدولة في مختلف الاستحقاقات الرياضية القارية والعالمية.

وشمل تقرير الحصاد الذي تم الكشف عنه، إطلاق وتنظيم واستضافة العديد من الفعاليات والبطولات، التي تهدف للمساهمة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لرياضة الجوجيتسو، ووجهة رائدة في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى.

وأعرب محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن سعادته بالنجاحات التي شهدتها الأشهر الماضية، مؤكداً تفاؤله بالفعاليات المميزة المرتقبة في النصف الثاني من العام. وقال: «نثمن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والذي يشكل الركيزة الأساسية للنجاحات المستدامة لرياضة الجوجيتسو الإماراتية على الأصعدة كافة، ولا بد لنا أن نفخر بالنجاح الذي حققته مختلف البطولات التي نظّمها واستضافها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وما حظيت به من إشادة محلية وعالمية. ونتوجه بالتهنئة للاعبين

والمدربين، وبالشكر للجهات الراعية والمشجعين وأولياء الأمور وشرائح المجتمع كافة، على دعمهم المتواصل، ونتطلع بكل ثقة إلى مواصلة مسيرة التميز والإنجازات في المستقبل».

الموسم الرياضي المحلي

وتضمنت أجندة بطولات الاتحاد خلال النصف الأول من العام الجاري، كلاً من بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو في شهر فبراير، وبطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو في شهر مارس، وبطولة كأس أم الإمارات للجوجيتسو، وبطولة الجوجيتسو ضمن النسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرمضانية في شهر أبريل، وبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو – جولة أبوظبي في شهر مايو، وبطولة كأس نائب رئيس الدولة في شهر يونيو، وإطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، أكبر البطولات على الساحة المحلية في أواخر شهر يونيو الماضي.

وسجلت جميع البطولات زيادة لافتة في نسبة المشاركة من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، بما يتخطى 20 %، كما شهدت بيئة تنافسية غير مسبوقة، وسط تألق واضح للعديد من النجوم، ومستوى رفيع من التنافسية والندية بين المشاركين، فضلاً عن ظهور العديد من الأبطال الواعدين. واستقطبت الفعاليات حضوراً جماهيرياً لافتاً من عشاق الرياضة والأسر والعائلات على حد سواء، ما أضفى مزيداً من التميز إليها. وحظي اللاعبون واللاعبات بفرصة الفوز بجوائز مالية قيمة، تخطى مجموعها 3 ملايين درهم إماراتي، والتي كانت حافزاً قوياً لهم، لتقديم المزيد التألق.

ولعل أبرز الأهداف التي تم تحيقيها في هذه البطولات، هي تعميق التفاعل المجتمعي بين مختلف الشرائح، والتشجيع على اتباع أنماط الحياة الصحية، والمساهمة في تنشئة أجيال قوية من اللاعبين، فضلاً عن تطوير رياضة الجوجيتسو، وتعزيز انتشارها في الدولة،

وحث الأندية والأكاديميات على تطوير استراتيجياتهم التدريبية، وصقل مهارات لاعبيهم، لحصد مزيد من الجوائز والألقاب، بما يثمر أيضاً عن رفد صفوف المنتخب بمواهب جديدة، وأجيال متوالية من الأبطال، لحمل راية جوجيتسو الإمارات في المستقبل.

بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

وشكّل إطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، أبرز المحطات خلال موسم 2024، في إنجاز فريد، يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في تنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والقارية والعالمية.

وتمثل البطولة خطوة رائدة نحو مواصلة التميّز والابتكار، وترسيخ ريادة الدولة على خارطة الرياضة العالمية، حيث تُقام المنافسات على مدار 5 جولات لموسم 2024، في كلّ من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، بمشاركة مختلف الفئات العمرية من الصغار

والشباب والكبار والأساتذة (من 4 إلى أكثر من 30 عاماً).

وتهدف بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، إلى مواصلة نشر ثقافة رياضة الجوجيتسو في المجتمع الإماراتي، وترسيخ قيمها النبيلة لدى الفئات الناشئة، وتوفير بيئة تنافسية تدعم تطوير الرياضة، ورفدها بالمزيد من المواهب الواعدة القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات الوطنية، إضافةً إلى تشجيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، التي تُسهم في إثراء وتنمية المجتمع، من خلال بناء جيل قوي، يتبنّى الرياضة نمط حياة.

ويتجسد أحد أبرز الجوانب الإيجابية للبطولة في ترسيخ المشاركة المجتمعية، في ظل توافد الجماهير من مختلف مناطق الدولة، لتشجيع أبنائها وبناتها، وتحفيزهم على تقديم الأفضل، والاحتفال بإنجازاتهم، ما يرفع من معنوياتهم، ويعزز لديهم مشاعر الفخر والانتماء إلى مجتمع داعم للرياضة، فضلاً عن المساهمة في إيجاد بيئة رياضية حيوية، تدفع الرياضيين إلى تحقيق النجاح والتميز.

وتصل القيمة الإجمالية لجوائز البطولة إلى أكثر من 1.5 مليون درهم، تقديراً للمواهب من مختلف الفئات، لما يقدّمونه من التزام وعمل دؤوب، وتشجيعاً لهم على مواصلة التميّز والتدريب وصقل مهاراتهم. وتتفرد البطولة بنظام تصنيف خاص بها، يهدف إلى ضمان التكافؤ بين جميع اللاعبين، وتعزيز روح التنافسية، ويسهم في تحفيز الأندية على الاستثمار الأمثل في المواهب، والمشاركة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين في مختلف الفئات على امتداد الجولات الخمس للبطولة، وذلك لحصد مزيد من النقاط، وضمان المنافسة على اللقب.

وشهدت البطولة في أولى جولاتها مشاركة غير مسبوقة من الأندية والأكاديميات، وأعداداً قياسية من اللاعبين واللاعبات، الذين قدموا عروضاً مميزة، وأظهروا مستويات فنية عالية خلال المنافسات. وتفردت البطولة بإدراج فئة تحت 12 عاماً في منافسات بدون البدلة للمرة الأولى في تاريخ بطولات رياضة الجوجيتسو في الدولة، في خطوة نوعية لرعاية المواهب في المراحل السنية، والاستثمار فيها، وتعزيز ثقافة التميز لدى الجيل الجديد.

بطولة أبوظبي غراند سلام – جولة أبوظبي

وتعتبر جولة أبوظبي من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي نظّمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، أكبر جولات البطولة من ناحية عدد المشاركين، بالمقارنة مع الجولات الأربع الماضية خلال الموسم الرياضي، في كل من ريو دي جانيرو وميامي وطوكيو وروما، حيث شهدت مشاركة 2500 لاعب ولاعبة، من أكثر من 50 دولة.

وشهد اليوم الختامي لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، تتويج الفائزين بصدارة التصنيف الخاص بالبطولة، بحسب النظام المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، لموسم 2023 - 2024.

بطولة آسيا للجوجيتسو

واستضافت العاصمة أبوظبي النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 3 إلى 8 مايو، بمشاركة ما يزيد على 1.500 لاعب ولاعبة، من أكثر من 30 دولة. وحظيت بطولة آسيا للجوجيتسو في نسختها الثامنة، باهتمام غير مسبوق من قبل المجتمع الرياضي، كونها احتضنت للمرة الأولى منافسات فئتي الشباب والناشئين، انطلاقاً من عاصمة الجوجيتسو أبوظبي، تأكيداً على مكانتها الراسخة، كأكبر مطوّر للعبة في العالم، والوجهة الاستثنائية للنجوم والمواهب الصاعدة.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو: «أثبتت أبوظبي من جديد ارتباطها الوثيق باستضافة أكبر بطولات الجوجيتسو العالمية والقارية، ونجحت في تقديم نموذج استثنائي في التنظيم والاستضافة، نجح في إبهار العالم، وعكس ثقة الاتحادات الرياضية القارية والعالمية».

وأضاف الشامسي: «من أبرز المكاسب التي حققتها الاستضافة، ترسيخ مكانة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، بصفتها الوجهة الأبرز لهذه الرياضة على مستوى العالم، والمحطة الأساسية للكشف عن المواهب وصناعة الأبطال، واستقطاب أبرز نجوم اللعبة العالميين، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، التي يرجع لها الفضل في كل ما حققه جوجيتسو الإمارات من إنجازات ونجاحات».

منتخب الذهب يتألق في ثلاث بطولات دولية

وشارك منتخبنا الوطني للجوجيتسو في عدد من الاستحقاقات المهمة، مثل دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في أبوظبي بشهر أبريل، وبطولة آسيا للجوجيتسو في أبوظبي بشهر مايو، وبطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو في تايلاند بشهر يونيو.

وفي إطار الاستعداد للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية، نظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو عدداً من المعسكرات الداخلية، بهدف رفع الجاهزية البدنية والذهنية، ومعدلات اللياقة البدنية للاعبين.

ونجح أبطال المنتخب الوطني للجوجيتسو لفئة الشباب، تحت (16 و18 عاماً)، في حسم صدارة منافسات الجوجيتسو خلال دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي استضافتها الإمارات في الفترة من 16 أبريل إلى 2 مايو الماضي. وتألق نجوم المنتخب الوطني في المنافسات، ونجحوا في تحقيق 23 ميدالية ملوّنة، ليتوّجوا باللقب.

وأكّد منتخبنا تفوّقه مجدداً من خلال المحافظة، للعام الرابع على التوالي، على لقب بطولة آسيا للجوجيتسو، التي اختتمت في أبوظبي في شهر مايو الماضي، محققاً 18 ميدالية ملوّنة في فئة الكبار، كما تألق في بطولة الجائزة الكبرى، التي اختتمت في تايلاند بشهر يونيو 2024، بتحقيقه 15 ميدالية ملونة.

واستمراراً لجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو على صعيد تطوير الرياضة، وعقد الشراكات الاستراتيجية الناجحة، واصل الاتحاد استقطاب المزيد من الجهات الراعية، التي يتخطى عددها حتى اليوم 15 جهة، وفي مقدمها مبادلة للاستثمار، بصفتها الراعي الرسمي الحصري للمنتخب الوطني للجوجيتسو بمختلف فئاته، إضافةً إلى بريمير موتورز / الطاير للسيارات، وبيور هيلث، وقنوات أبوظبي الرياضية، وسكاي نيوز عربية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ووزارة الداخلية، وشركة آفاق للتمويل الإسلامي، ودولفين للطاقة المحدودة، وبالمز الرياضية، ومجموعة اللولو إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة الدار العقارية الشريكين الرئيسين مع شركة مبادلة للاستثمار، في دعم انطلاقة بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو.

وأشار التقرير إلى الدور الحيوي للرعاة والشركاء الاستراتيجيين في دعم مبادرات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والمساهمة في تعزيز الوعي بالرياضة، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لها.

وعلى صعيد دعم المبادرات، وتفعيل المشاركة المجتمعية، نظم الاتحاد، بالتعاون مع مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، مبادرة توزيع سلال الإفطار بمناسبة الشهر الفضيل. وشارك في المبادرة لاعبو المنتخب الوطني، ومسؤولون من الاتحاد، بما يعكس التزامهم بخدمة المجتمع. وتسلط هذه الخطوة الضوء على القيم النبيلة التي تتبناها هذه الرياضة، وأبرزها التماسك والتلاحم المجتمعي.

وشهدت أكاديمية بنك أبوظبي الأول زيادة لافتة بنسبة 50 % في أعداد اللاعبين المسجلين لديها، ويستفيد أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاماً، من 50 جلسة تدريب أسبوعية، تستضيفها الأكاديمية. وواصلت الأكاديمية استقبال العشرات من المنتسبين الجدد، للاستفادة من أفضل المرافق التدريبية، والمدربين المحليين والعالميين في صقل مهاراتهم وإعدادهم للمشاركة في البطولات القادمة، ورفد المنتخب الوطني في فئاته السنية المختلفة بالعناصر والمواهب القادرة على تحقيق الإنجازات، ورفع علم الدولة في المحافل الدولية. وتستمر الأكاديمية في تقديم برامج تدريبية شاملة، تهدف إلى تطوير الجوانب البدنية والفنية للرياضيين، بما يسهم في تحقيقهم لمسيرة احترافية واعدة.

الفعاليات المقبلة

ويحفل النصف الثاني من الموسم، بالعديد من البطولات والفعاليات، تضم ثلاث جولات من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، ستقام في كل من الشارقة والفجيرة، في شهري سبتمبر وأكتوبر على التوالي، ليكون الختام مع جولتها النهائية، التي تتوج الأندية الفائزة في صالة مبادلة أرينا في ديسمبر المقبل.

كما يزداد التشويق مع انطلاق منافسات بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في أغسطس، تليها بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو في سبتمبر

أما الحدث الأبرز، فهو الدورة السادسة عشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بين 5 و16 نوفمبر 2024، التي تعد أكبر بطولة على الأجندة العالمية للرياضة. وتختتم البطولة بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، التي تكرّم أفضل اللاعبين على إنجازاتهم الاستثنائية للموسم.

ويشارك المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا للجوجيتسو في الأردن، في بداية أغسطس، وبطولة العالم للجوجيتسو في اليونان، في أكتوبر المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في تايلاند، في الربع الأخير من العام.

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