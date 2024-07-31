«دبي لأصحاب الهمم» يختتم نشاطه الصيفي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يسدل الستار اليوم على النسخة الثامنة للنشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم، والذي أقيم تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم» بمشاركة 250 عضواً و220 متطوعاً ومتطوعة برعاية 30 راعياً.

واستمرت هذه النسخة لمدة 6 أسابيع واشتملت على 60 فعالية أبرزها فعاليات رياضية ومبادرات ومنصات لاكتشاف المواهب و 18 رحلة ترفيهية خارجية وورش فنية وأشغال يدوية وبرامج تدريبية تفاعلية في محاور النشاط الأربعة المستقبل والابتكار والاستدامة والمهارات الحياتية.

ويشتمل حفل الختام غداً على العديد من الفقرات وتكريم شركاء النجاح، الذين تفاعلوا مع الحدث.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم أن النسخة الثامنة حققت أهدافها المرجوة في استثمار أوقات الفراغ في برامج هادفة ومفيدة للكشف عن المواهب وقدراتهم من أجل صقلها لتحقيق الإبداع والابتكار وفق النهج المرسوم بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية وتعريف أولياء الأمور بالفعاليات المختلفة التي يقدمها النادي من برامج وأنشطة مختلفة والتي تكسب «أصحاب الهمم» مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية.

وقال: إن النشاط الصيفي حظي بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والخاصة في مقدمتهم الرعاة الرئيسيون هيئة كهرباء ومياه دبي وتعاونية الاتحاد وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وخصوصاً أن نادي دبي لأصحاب الهمم يترجم توجيهات «القيادة الرشيدة» في توفير البيئة المؤهلة والصديقة لهم لتحقيق طموحاتهم المطلوبة.

وثمن ثاني جمعة بالرقاد انضمام شركاء جدد لمنظومة «دبي لأصحاب الهمم»، ما يؤكد أن الرسالة المجتمعية نحو الاندماج الكامل في المجتمع قد وصلت، مشيراً إلى أن النشاط الصيفي للنادي في تطور مستمر من نسخة لأخرى.

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