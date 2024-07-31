"الشارقة الدولي للرياضات البحرية" يستقطب 227 رياضياً في " المخيم البحري"

المصدر: وام

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أكد سعادة أحمد الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، مشاركة 227 رياضيا، من عمر 8 إلى 14 سنة في المخيم البحري للنادي، الذي انطلق مطلع يوليو الحالي ويختتم بعد غد الجمعة.

وينظم المخيم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بدعم مجلس الشارقة الرياضي.

وأوضح الحوسني أن المخيم حقق نجاحا كبيرا في اكتشاف المواهب في الرياضات البحرية والألعاب الأولمبية، وأظهر مهارات مميزة للمشاركين في السباحة والتجديف والرياضات الشراعية، وكرة الطائرة والقدم الشاطئية والغوص، والتوعية البيئية، واكتشاف المواهب.

وأضاف " ساهم هذا المخيم في اكتشاف 13 متميزا العام الماضي، وتبنى النادي رعايتهم وتطوير قدراتهم ومشاركتهم في البطولات المحلية والخارجية، وحققنا عن طريقهم نتائج جيدة في فعاليات مختلفة، كان آخرها ميدالية فضية في بطولة "المضيق الدولية" بالمغرب من 20 إلى 28 يوليو الجاري، والآن وضعنا نحو 20 رياضيا "تحت المجهر" نظرا لقدراتهم العالية ومهاراتهم المميزة، وسنقوم بتأهليهم وتجهيزهم للمشاركة في البطولات المقبلة".

وأشار إلى أن المخيم استهدف نشر الوعي البيئي بين المشاركين بالمحاضرات التثقيفية، والبرامج العملية وتنظيف الشواطئ، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمتمثلة في الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام.

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