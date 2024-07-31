أبوظبي للزوارق السريعة يشارك في "ثاني جولات" الفورمولا2 بالنرويج

المصدر: وام

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يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، بمدينة تونسبيرغ النرويجية من 2 إلى 4 أغسطس المقبل.

وتبدأ بعد غد الجمعة المرحلة التمهيدية للمنافسة، ثم يقام يوم السبت سباق أفضل زمن وتصفيات السرعة قبل الانتقال إلى السباق الرئيس والختامي يوم الأحد.

وحقق فريق أبوظبي، لقب البطولة 4 مرات كان آخرها في موسم 2019 وجميعها باسم البطل راشد القمزي.

وتغادر البعثة غدا إيطاليا، بعد اختتام برنامج الإعداد في معسكر تدريبي استمر 3 أيام، وعلى زوارق الفريق نفسها من أجل التجهيز والاستعداد للجولة الحاسمة.

ويترأس بعثة فريق أبوظبي ناصر الظاهري، بالإضافة إلى البطلين راشد القمزي ومنصور المنصوري بجانب الطاقم الإداري والفني.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة في مدينة برنديسي بإيطاليا في يونيو الماضي بداية غير جيدة لراشد القمزي، حامل اللقب بحلوله في المركز السادس بسباق أفضل زمن، بينما خرج منصور المنصوري من المنافسة إثر عطل فني.

وفاز بالجولة البريطاني ماثيو بالفريمان، وجاء الليتواني إدجراس ريابكو ثانيا، والبرتغالي دوارتي بينفيتي ثالثا.

وأكد راشد القمزي أن البداية في جولة الافتتاح في برنديسي الإيطالية لم تكن متوقعة بعد التجهيز المبكر للموسم، ما تسبب بعدم تمكنه من صعود المنصة أو تحقيق مركز متقدم.

وقال : كنا نتطلع إلى نتائج جيدة، وعازمون هذه المرة على تقديم أفضل ما نملك من مستوى من أجل تحقيق الفوز، وعملنا بشكل جيد في فترة الإعداد بمعسكر إيطاليا، لأجل أن نعود من جديد للمنافسة ونأمل أن ننجح في ذلك.

وأوضح القمزي أن البطولة شهدت نموا كبيرا، مع انضمام عدد جديد من السائقين، وتطور مستويات القدامى، على غرار ما حدث في "برنديسي" وهناك مجموعة كبيرة من السائقين الذين يسعون للفوز برغم أن المنافسة ستكون صعبة هذا الموسم.

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