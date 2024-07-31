برعاية خالد بن محمد بن زايد.. 800 لاعب ولاعبة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تقام بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، والتي تستضيفها العاصمة أبوظبي للعام الثالث على التوالي، في الفترة من 6 إلى 10 أغسطس المقبل، بصالة مبادلة آرينا بمدينة زايد الرياضية. وتشهد البطولة في نسختها الجديدة مشاركة قياسية تعد الأضخم في تاريخها على صعيد أعداد اللاعبين والدول المشاركة، حيث تستقطب أكثر من 800 لاعب ولاعبة من أكثر من 45 دولة في العالم. وشهد المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، بأبوظبي، للإعلان عن تفاصيل البطولة، توقيع اتفاقية تمديد عقد الشراكة الاستراتيجية بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، حيث تواصل العاصمة أبوظبي استضافة بطولة العالم لثلاث سنوات مقبلة.

وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة خلال المؤتمر عن اكتمال الاستعدادات والجاهزية لاستضافة البطولة في نسختها الجديدة، وذلك بحضور محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، وكيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وسهيل عبدالله العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقدم محمد بن دلموج الظاهري بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه الكبير للرياضة والرياضيين في الإمارات والعالم، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لرعاية سموه الكريمة للبطولة.

وقال الظاهري: «أرست أبوظبي، من خلال استضافة النسختين السابقتين من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، نموذجاً يحتذى به في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، وقدمت تجربة استثنائية نالت إشادة المجتمع الرياضي العالمي أجمع، وتجسد هذا النجاح بصورة جلية من خلال زيادة أعداد اللاعبين والدول المشاركة بنسبة تخطت الـ50% منذ نسخة عام 2022».

تحضيرات

وحول استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة أضاف الظاهري: «يواصل منتخبنا الوطني استعداداته المكثفة للمشاركة في البطولة، ونثق تماماً بقدرة منتخبنا على التألق في هذا المحفل العالمي، مستندين إلى النتائج التي تم تحقيقها في النسخ الماضية، حيث تمكن منتخبنا من احتلال المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة في مشاركته الثانية فقط، محققاً 12 ميدالية ملونة، بزيادة 3 أضعاف عن مشاركته السابقة».

وتابع الظاهري: «في خطوة تاريخية وإنجاز جديد يسرنا أن نعلن عن تمديد شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، حيث ستواصل العاصمة أبوظبي تأكيد ريادتها في استضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين لثلاثة أعوام مقبلة، ما يعكس الثقة التي تحظى بها من قبل المجتمع الرياضي العالمي والاتحادات القارية والدولية». وتقدم كيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة بالشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة للبطولة، كما تقدم بالشكر لعبدالمنعم الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وقال: «فخورون بالنمو اللافت، الذي تشهده البطولة عاماً تلو الآخر، حيث نستعد لانطلاق النسخة الأضخم في تاريخ الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ونؤكد مواصلة جهودنا لبناء مستقبل هذه الرياضة، من خلال تعزيز المنافسة الشريفة واللعب النظيف، كما نفخر بتمديد الاتفاقية مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة لاستضافة البطولة لمدة 3 سنوات مقبلة في أبوظبي».

وأضاف: «نؤكد همية دور الرياضيين بصفتهم قلب مجتمع رياضة الفنون القتالية المختلطة، وأخيراً يسعدنا الإعلان عن حملة الطريق نحو التميز الخاصة بالاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، والتي تهدف إلى ضم هذه الرياضة تحت مظلة الرابطة العالمية للاتحادات الرياضية الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية».

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