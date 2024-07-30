موسم اليد ينطلق 27 سبتمبر المقبل

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد عن مواعيد انطلاق مسابقات موسم اتحاد اليد الجديد للرجال ولكل المراحل السنية.

وتنطلق المنافسات بمسابقات فئة الناشئين في الخامسة مساءً يوم الجمعة في 27 سبتمبر المقبل، وتقام مبارياته على أرض الملاعب الخارجية، وتنطلق مباريات فئة الأشبال في الخامسة مساءً يوم الأحد 29 سبتمبر وتقام يوم الأحد أسبوعياً وعلى الملاعب الخارجية للأندية، فيما تنطلق مباريات الصغار يوم السبت في 5 أكتوبر وتقام أسبوعياً في الخامسة مساءً على أرض الملاعب الخارجية، وستنطلق مسابقات فئة الشباب في الخامسة مساءً يوم الاثنين في 7 أكتوبر وتقام جميع المباريات يوم الاثنين من كل أسبوع على أرض الصالات الرياضية، وسيتم لاحقاً تحديد موعد انطلاق مهرجانات البراعم بفئتيه (أ، ي) وتقام على أرض الصالات الرياضية بالأندية.

وأشار ناصر سالم الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد إلى أن لجنة المسابقات قد حددت ثلاثة أيام أسبوعياً لإقامة مباريات فئة الرجال والتي ستنطلق يوم الجمعة 4 أكتوبر عند الساعة السابعة مساءً، على أن تجري المسابقات على مدار ثلاثة أيام خلال الأسبوع، فإضافة إلى يوم الجمعة تجرى المباريات يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

ويتضمن الموسم 7 بطولات للرجال هي كأس الإمارات والدوري العام وكأس الاتحاد وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومباراة السوبر الإماراتي ومباراة السوبر الإماراتي البحريني ومباراة السوبر الإماراتي السعودي.

بينما تضمن موسم فئة الشباب ثلاث بطولات وهي الدوري العام وكأس السوبر وكأس الإمارات، وتشمل بطولات فئات الناشئين والأشبال والصغار بطولتان وهما الدوري العام وكأس الإمارات، هذا إلى جانب مهرجانات الصغار (أ، ب).

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