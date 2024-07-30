سفارة الإمارات في لاتفيا تكرم فريق الفجيرة فورمولا المستقبل

المصدر: ريغا - البيان

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كرمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية لاتفيا بعثة فريق نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ثالث العالم ببطولة فورمولا المستقبل للزوارق السريعة وذلك قبل مغادرة الوفد العاصمة اللاتفية ريغا بعد المشاركة الناجحة في بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا المستقبل) للناشئين التي اختتمت الأحد في منطقة باجيا بمشاركة 86 متسابقاً ومتسابقة مثلوا 12 دولة من بينها ممثل الإمارات فريق الفجيرة.

وحرص سالم محمد عبدالله الشويهي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في ريغا على متابعة فعاليات البطولة العالمية وحضور منافسات اليوم الختامي وتتويج نجم الفريق بطلنا الصاعد أحمد راشد علي الكعبي صاحب الميدالية البرونزية في منافسات فئة الدولفين حيث نقل تهاني حنان خلفان عبيد المدحاني العليلي سفيرة الدولة لدى جمهورية لاتفيا وجميع أفراد طاقم السفارة.

وقام سالم محمد عبدالله الشويهي بحضور أحمد إبراهيم محمد البلوشي مدير عام نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية رئيس وفد النادي في البطولة العالمية بتسليم أعضاء الوفد اللاعبين والجهازين الفني والإداري شهادات تقديرية من السفارة تقديراً للمشاركة المتميزة من النادي والحضور المتميز لأعضاء الوفد في المنافسات وتحفيزاً للعناصر الواعدة والصاعدة في الفريق من أجل تحقيق التميز مستقبلاً مشيداً بالأداء المتميز والتزام البعثة.

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