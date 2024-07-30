ختام دورة المستوى الثالث لأكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام بدبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بنجاح كبير دورة المستوى الثالث لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام والتي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بالخليج العربي ومقرها دبي، على مدار يومي 27 و28 الجاري، واشتملت على المحاور التالية: الإحماء والتمديد، والتسويق الرياضي، والجهاز العصبي، وحلقات ومراحل التدريب، وأساليب ومبادئ التدريب، وتقنيات الجري وتفادي الإصابة، والتي حاضر فيها المحاضر والحكم الدولي وليد عبد الكريم المدير العام للأكاديمية، والمحاضر الدولي رامي المرادني بمشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة شهدوا الجانبين النظري والعملي.

من جانبه، أوضح المهندس وليد عبد الكريم المحاضر الدولي مدير عام الأكاديمية، أن كل الدورات التي تقدمها الأكاديمية هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي، وأوضح مدير عام الأكاديمية، أن محاور الدورات تشهد التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربون والمدربات بما تناولته الدورة.

كما أشاد، بحجم الإقبال الذي تشهده الدورات المختلفة، والتي تؤهل المشاركين فيها إلى تطور مستوياتهم في اللعبة بطريق احترافية، كما ثمن حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط، على المشاركة في دورات الأكاديمية، والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.

من جهته، أشاد العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، وأحد مؤسسي اللعبة، بحجم الإقبال الذي تشهده كل الدورات التي تنظمها الأكاديمية والتي تؤهل المشاركين فيها إلى الحصول على درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية من الاتحاد الدولي بإسبانيا، موضحاً أن الدورات هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصوة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي، وأوضح مدير عام الأكاديمية، أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربون والمدربات بما تناولته الدورة.

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