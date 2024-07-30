اللجنة الأولمبية الوطنية: طموحاتنا تتجدد في الألعاب الآسيوية المقبلة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سعادة فارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية أن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 تعد حدثاً استثنائياً لتقديم أفضل ما لدينا في مسيرة تمثيل الإمارات، سواء في المشاركات الحالية أو خلال الفترة المقبلة التي تشهد محافل مهمة منها دورة الألعاب الآسيوية عام 2026 في اليابان.

وقال إن هذه المشاركة تأتي عقب الإنجاز الكبير في النسخة الأخيرة من دورة الألعاب الآسيوية بهانغتشو الصينية، وتحقيق 20 ميدالية للمرة الأولى في تاريخ مشاركتنا القارية، ما يمنحنا الدافع لتخطي هذا الرقم وتحقيق أفضل النتائج.

وثمّن المطوع حديث سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، للرياضيين بضرورة الاستفادة من النماذج الرياضية الوطنية الملهمة التي استطاعت رفع علم الدولة على منصات التتويج بكبرى المحافل الرياضية، والاستمرار في السعي نحو تحقيق المزيد من النجاحات باسم الوطن وإعلاء رايته دائماً.

وأضاف " وفد الإمارات الرياضي المشارك في أولمبياد باريس يحمل طموحات وآمال كبيرة تستهدف ترسيخ صورة ذهنية وانطباعات إيجابية تتماشى مع التقدم الملموس والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على الأصعدة كافة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز