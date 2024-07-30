14 ميدالية لـ «الشارقة للمرأة» في بطولة جورجيا للقوس والسهم

المصدر: الشارقة - البيان

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عاد فريق القوس والسهم بنادي الشارقة الرياضي للمرأة بـ 14 ميدالية ملونة، 8 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات، في أعقاب مشاركته في بطولة جورجيا الدولية المفتوحة للقوس والسهم، التي جرت بمشاركة كوكبة من أبرز الفرق من جورجيا (الدولة المضيفة)، وكازاخستان، وأرمينيا. كانت الذهبيات الثماني من نصيب اللاعبات: منى الشرع، جنة عبد الله، ميرة الصايغ، شهد روباري، سارة المازمي، آمنة العوضي، نوف عبد الله، والزوجي (جنة عبد الله، وريما الصايغ)، والفضيات الثلاث من نصيب شهد روباري، آمنة الحمادي، وهند رشيدي، والبرونزية من نصيب فاطمة البلوشي، ومها الحوسني، وميرة الصايغ.

تعتبر البطولة أولى مراحل التحضير والاستعداد لمنافسات الموسم المقبل، وما يتخلله من تحديات، والتي سبقها معسكر إعداد مفتوح في الشارقة، أعقبه التوجه مباشرة إلى جورجيا للاشتراك في البطولة. ضمت بعثة الفريق 15 لاعبة، هن: مروة عمر، جنة عبد الله، فاطمة أحمد، فاطمة البلوشي، مها الحوسني، ميرة الصايغ، نورة المازمي، سارة المازمي، نوف عبد الواحد، هند راشد، آمنة الحمادي، منى فيصل، شهد جوهر، آمنة العوضي، ريما الصايغ، ورشا أحمد.

ورافق الفريق جهاز فني وإداري مكون من المدربة زوهرا تاقيفا، والمدربة تسيكو بوتركادز، والمعالجة ماريا كرستينا، والإدارية روضة الجسمي. واعتبرت مي العامري نائب مدير النادي، المشاركة في بطولة جورجيا مهمة ومفيدة، في إطار تجهيز الفريق، واستعداده للموسم الجديد، خاصة أن الفريق ضم لاعبات صغار السن، من تحت 12، و15، و18، و21 سنة.

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