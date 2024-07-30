«حصة بودكاست».. حوارات ملهمة وملفات رياضية متنوعة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سلسلة من الحوارات الجريئة تطل بها الإعلامية حصة الرياسي عبر برنامج «حصة بودكاست» الذي تعرضه قناة «دبي الرياضية» التابعة لـ «دبي للإعلام»، تكشف من خلالها أسرار الرياضة الإماراتية والخليجية والعربية، وتتطرق فيها إلى العديد من الملفات الرياضية الشائكة والقضايا المؤثرة في القطاع، ما يجعل البرنامج الذي يبث مساء كل يوم اثنين من أهم البرامج الحوارية التي تعرضها القناة.

ومنذ رؤيته النور على شاشة «دبي الرياضية»، استضاف برنامج «حصة بودكاست» نخبة من الشخصيات البارزة في الساحة الرياضية المحلية والخليجية والعربية، ومن بينهم: الناقد والمحلل الرياضي البارز عبد الله سويدان، ووكيل اللاعبين وليد الشامسي، ومحمد أبو دريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، والحكم الدولي المعتزل الدكتور عمار الجنيبي، والمدرب ولاعب كرة القدم السابق بدر الإدريسي، واللاعب سيف سلطان المحرزي، نائب رئيس اتحاد كلباء سابقاً.

وأشارت حصة الرياسي إلى أن البرنامج يُمثل منصة حوارية مهمة تسهم في طرح مختلف القضايا المتعلقة بالشأن الرياضي وتناقشها بشفافية وجرأة عالية.

وقالت: يتميز «حصة بودكاست» بطابعه الخاص وذلك بفضل قدرته على فتح الملفات الشائكة وتحليلها من خلال تبادل الآراء مع مجموعة من الخبراء والمختصين بالشأن الرياضي المحلي والخليجي والعربي، ما يسهم في طرح أفكار وحلول جديدة لمختلف التحديات التي يواجهها القطاع، ما ينعكس إيجاباً عليه. ونوهت حصة إلى أن البرنامج ينسجم مع توجهات «دبي للإعلام» وجهودها الهادفة إلى تقديم محتوى إعلامي متفرد.

يشار إلى أن «حصة بودكاست» يُعرض مساء كل يوم اثنين في تمام الساعة 21:00، وهو من إعداد علي عمر وخالد حمام، وإخراج محمد بجبوج.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز