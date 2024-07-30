هيرشي يهدي الإمارات لقب طواف التشيك

المصدر: التشيك - البيان

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قدم مارك هيرشي دراج فريق الإمارات، أداء مميزاً ليفوز باللقب في طواف التشيك أمس، حيث حقق الفوز في المرحلة الرابعة الممتدة من شومبيرك وشترنبرك (131.8 كم).

وانطلق مارك هيرشي مع جوليان ألافيليب (سودال كويكستيب) في معركة حذرة خلال اللفة الأخيرة، بينما اتسع الفارق بينهما والمجموعة المطاردة. وأثبت ألافيليب سرعته في السباق بانطلاقه نحو خط النهاية، لكن هيرشي تمكن من تحقيق المركز الثاني في المرحلة، مطمئناً أنه فاز باللقب.

وحصل دييغو أوليسي على المركز الثاني في التصنيف العام، متقدماً على الدراج الكولومبي سيرجيو هيغويتا (ريد بول – بورا).

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