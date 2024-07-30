جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تحفز الرياضيين العرب للتألق في أولمبياد باريس

المصدر: دبي - البيان

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هنأت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» الرياضيين الإماراتيين والعرب المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس التي تقام منافساتها خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل ونيلهم فرصة التمثيل المشرف لأوطانهم والتنافس القوي للفوز بالميداليات وارتقاء منصات التتويج في الحدث الرياضي العالمي الأكبر.

ولأن الفوز بالميداليات الأولمبية قمة الأداء للرياضيين وتحقيقاً لحلم كبير للرياضي وللوطن كما يمثل تتويجاً لسنوات من العمل الدؤوب والتدريب المستمر عالي المستوى لساعات عديدة يومياً، فقد أولت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي اهتماماً وتقديراً كبيرين للفائزين بالميداليات الأولمبية وتمنحهم التكريم الذي يستحقونه في حفل الجائزة، وكذلك الحرص قبل انطلاقة المنافسات على تهنئة الرياضيين بنيل شرف المنافسة في الأولمبياد وتحفيزهم على الفوز بالميداليات الأولمبية وتحقيق الفخر لهم ولعائلاتهم ولأوطانهم، ونيل شرف الفوز بالجائزة أيضاً وتسجيل أسمائهم في قائمة الأبطال الأولمبيين والمبدعين الرياضيين.

جدير بالذكر أنه طوال 29 دورة أولمبية صيفية نال الرياضيون العرب من الرجال والسيدات ومن مختلف الدول العربية 129 ميدالية أولمبية، توزعت على 32 ذهبية و34 فضية و63 برونزية، وقد شهدت المشاركة العربية تطوراً ملحوظاً خلال الدورات الأولمبية الأخيرة، حيث كانت الحصيلة العربية من الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020 هي الأكبر في تاريخ الدورات الأولمبية إذ بلغت 18 ميدالية هي 5 ذهبيات و5 فضيات و8 برونزيات، وهو الأمر الذي يؤكد على تطور الرياضة العربية.

وتقوم الجائزة قبل كل دورة أولمبية وقارية بتحفيز الرياضيين الإماراتيين والعرب لتقديم مستويات فنية عالية والتنافس القوي للفوز بالميداليات، حيث كرمت الجائزة منذ دورتها الأولى العديد من الأبطال الأولمبيين، والذين بلغ عددهم 21 بطلاً وبطلة من مختلف الدول العربية وبلغت حصيلتهم 35 ميدالية؛ 14 منها ذهبية و9 فضيات و12 برونزية، إلى جانب تكريم رياضيين شباب وناشئين سيكون لهم حضور في الدورات الأولمبية مستقبلاً، وتقديراً لإنجازاتهم فقد تسلم هؤلاء الأبطال أوسمة الفوز بالجائزة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

كما يشارك في أولمبياد باريس عدد من الفائزين السابقين بالجائزة الذين يسعون للفوز بمزيد الميداليات، حيث تشكل استدامة الإنجازات والوصول إلى قمم رياضية أكبر أهداف الجائزة، كما يشكل الفوز بالميداليات حلماً للرياضيين المبدعين، حيث ستتابع الجائزة نتائج الرياضيين في الألعاب الأولمبية و الألعاب البارالمبية في باريس من أجل تقدير وتكريم الأبطال في حفل المبدعين الرياضيين للدورة الثالثة عشرة للجائزة.

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